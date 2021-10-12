يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب عبر مؤشر البحث جوجل، عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2022، الذي حددته وزارة التربية والتعليم في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021/200، المعتمدة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2022

وحددت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021، يوم السبت 11 يونيو موعدا لامتحانات الثانوية العامة 2022، ويوم السبت 21 مايو موعدا للامتحانات النظرية للدبلومات الفنية، ويوم السبت 11 يونيو موعدا للامتحانات العملية للدبلومات الفنية، وتعقد الامتحانات الشفهية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

15 يناير.. امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأكدت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021، عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 15 يناير، وامتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7 مايو، وأنّ فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور، حيث تبدأ إجازة نصف العام من السبت 5 فبراير 2022 حتى الخميس 17 فبراير لمدة أسبوعين.

16 يونيو انتهاء العام الدراسي 2021/2022

وطبقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021، ينتهي العام الدراسي يوم الخميس 16 يونيو ويستمر لمدة 34 أسبوعا وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 93 يوما للفصل الدراسي الأول و97 يوما للفصل الدراسي الثاني، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية 190 يوما بما يعادل 32 أسبوعا.

وحددت الوزارة أيام الإجازات الفعلية، يوم 16 أكتوبر إجازة للمولد النبوي ولا يعقد بها أي امتحانات ويحدد طبقا للتقويم الهجري، ويوم 1 يناير عيد الميلاد المجيد، ويوم 25 يناير عيد ثورة يناير وعيد الشرطة، 23 أبريل عيد تحرير سيناء وشم النسيم، و30 أبريل عيد العمال، ومن 3 مايو لـ5 مايو عيد الفطر المبارك.