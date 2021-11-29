تفاصيل دعم وزارة التضامن للعمالة غير المنتظمة .. تمكين 30 ألف عامل

قال عاطف الشبراوي، مسؤول برنامج «فرصة»، للتوظيف بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه جرى التعاون مع وزارة التخطيط، لتمكين 30 ألف من العمالة غير المنتظمة، وفقا لبروتوكول موقع بين الوزارتين.

ولفت «الشبراوي»، إلى مراجعة قواعد البيانات، مؤكدا أن هناك ما يزيد عن 7 ملايين مسجل في قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أنه يجري حاليا مقارنة قواعد بيانات تكافل وكرامة مع قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة، مع مختلف قواعد البيانات للتعرف على الفئات الحقيقية منها.

خطوات دعم العمالة غير المنتظمة

وأوضحت وزارة التضامن فى تقرير لها، أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات لدعم العمالة غير المنتظمة، والتى تمثلت فيما يلى:

- تعمل وزارة التضامن الاجتماعي مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على مشروع تطوير قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، واستحداث قاعدة موحدة وشاملة.

- حصر التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

- وضع خارطة الطريق لتطبيق التوصيات الخاصة بمد برامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

- تقييم برامج الحماية الاجتماعية الحالية للعمالة غير المنتظمة وتحديد فجوات التغطية.

- إعداد مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة.

المستندات المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي، المستندات المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، وتتضمن الآتي:

- صورة شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.

- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة، أو مدى استحقاقه معاش آخر.

- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية، أو الجهة المختصة.

- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.

فئات العمالة غير المنتظمة

كما أوضحت التأمينات الاجتماعية، فئات العمالة غير المنتظمة، والتي تشمل مايلي:

- عمال التراحيل.

- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

- خدم المنازل ومن في حكمهم.

- محفظو القرآن الكريم والمقرئين.

- المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة .

- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم، مثل الباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة.

-حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان، سواءً كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة.

- ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

- العاملون المؤقتون في الزراعة، سواء في الحقول والبساتين، أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة والدواجن.