يبحث الكثير من ذوي الهمم عن موقع وزارة التضامن للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021، حيث يقوم الشخص ذوى الإعاقة في البداية بالتسجيل على موقع وزارة الصحة، للحصول على موعد ومكان الكشف الطبي، ثم تقوم لجنة طبية متخصصة بإجراء الكشف الطبي على المواطن الذي تم تسجيله، وفي حالة الموافقة يتم تحديد نوع الإعاقة واعتماد التقرير الطبي ورفعه على النظام الإلكتروني لتتسلمه وزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات التسجيل على موقع وزارة التضامن

وأوضحت التضامن، أنه بعد إتمام الشخص ذوي الإعاقة الكشف الطبي واعتماد نوع الإعاقة، يتم الدخول على موقع وزارة التضامن للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة2021، حيث يقوم المواطن بالتسجيل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي المرفق هــنــا للحصول على موعد ومكان، لإجراء الكشف الوظيفي.

التضامن تجرى الكشف الوظيفي لتأكيد نسبة الإعاقة

ولفتت التضامن، إلى أنه بعد التسجيل على موقع وزارة التضامن للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة2021، يتم إجراء الكشف الوظيفي لتأكيد نسبة الإعاقة، وفي حالة القبول يتم إرسال البيانات لإصدار بطاقـة الخدمات المتكاملة من الشركة المختصة، حيث تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بإرسال بطاقة الخدمات المتكاملة للمواطنين المقبولين على عنوان منازلهم المسجل.

خطوات ورابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات

وترصد السطور التالية، خطوات ورابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2021، كما يلي:

- الدخول إلى الموقع المخصص من قبل وزارة التضامن للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة له على الموقع، والضغط على أيقونة استعلام.

- عند الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2021، يظهر للمستخدم موقف البطاقة الخاصة بحالة ذوي الإعاقة، إما أنّ الطلب لا يزال قيد الدراسة، أو تظهر موافقة الوزارة على صدور البطاقة.

ولفتت وزارة التضامن، إلى ضرورة الحصول على التقرير الطبي المميكن، من خلال شبكات الربط بين الجهات المعنية بالكشف الطبي ووزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن المواطن لن يتسلم التقرير الطبي في يده.