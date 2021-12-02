إصابة 6 في تصادم ميكروباص وملاكي بقنا

أصيب 6 أشخاص، منذ قليل، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص، على طريق مصر أسوان الزراعي، أمام قرية «المخادمة».

وتلقى مرفق إسعاف قنا بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص أمام قرية «المخادمة» بقنا.

نقل المصابين للمستشفى وإخطار النيابة

وفور الانتقال تبين إصابة كل من، أسعد سليمان أحمد، 39 عاما، حسن عيد حسن، 12 عاما، مصطفى ناجح محمد، 19 عاما، محمد الأمير محمود، 35 عاما، محمد أحمد محمد، 65 عاما، محمود محمد إسماعيل، 30 عاما.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتتولي التحقيقات.