«معركة نص الليل».. تفاصيل حرب شوارع بين سيدتين تنتهي بقتيل و3 مصابين

قبل ثلاثة أيام، وتحديدا يوم الإثنين الماضي، نشبت مشادة معتادة بين سيدتين بمنطقة المرج في القاهرة، وهما «ت.أ»، 43 سنة، و«ف.س»، 44 سنة، بسبب خلافات معتادة بسبب الجيرة، تطور الأمر إلى تشابك بالأيدي، حتى فصل الجيران بينهما، لكن الأمر لم ينته فقد كانت المنطقة على موعد مع معركة محتدمة ليلا، أعدت كل منهما العدة اللازمة لها.

الاستعداد للمعركة

قبل حلول الثانية عشرة ليلا بقليل، كانت السيدة الأولى قد أحضرت شقيقتها وزوجها وشقيقه، بينما استعانت الأخرى بشقيقها وزوج شقيقتها ونجل خالها، واحتدمت معركة بالشوم والأسلحة البيضاء، أثارت الرعب في المنطقة كلها، حتى بدأت الدماء تغرق المكان، وتبين مقتل زوج شقيقة الأولى بطعنة سيف، وإصابة شقيقه، بينما أصيب من الطرف الآخر ابن خالة السيدة الأخرى.

قتيل ومصابين

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بوجود متوفى ومصابين على إثر مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال أمكن تحديد طرفي المشاجرة وهما طرف أول ربة منزل وزوج شقيقتها «توفى على إثر إصابته بجرح نافذ بالجسم» شقيق الثاني «مصاب بجروح بالجسم»، وجميعهم مقيمين بمحل البلاغ، وطرف ثان صاحبة محل بقالة وشقيقها وزوج شقيقتها ونجل خالها «مصاب بجرح قطعي بالجسم» سائق وجميعهم مقيمين بمحل البلاغ.

خلافات الجيرة

من التحريات تبين وجود خلافات بينهما حول الجيرة وحدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الأول على أفراد الطرف الثاني باستخدام عصا خشبية محدثاً إصابة أحدهم، كما قام تعدى أفراد الطرف الثاني على أحد أفراد الطرف الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض «سكين»، كان بحوزته محدثاً إصابته التي أودت بحياته.

أسلحة بيضاء وشوم

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم عصا خشبية «شومة» والسلاح الأبيض وسيوف المستخدمان في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.