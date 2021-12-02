طعن زوجته وقتل ابنة خالتها بسبب «الفلوس».. تفاصيل جديدة في جريمة أوسيم

اعترف المتهم بطعن زوجته، وإنهاء حياة ابنة خالتها، بتفاصيل ارتكاب جريمته، بعد التعدي عليهما بالضرب واستخدام سلاح أبيض «مطواة»، أسفر عن مقتل سيدة وإصابة شريكة حياته، وذلك نتيجة خلافات مالية بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة.

عامل يطعن زوجته

شهدت منطقة أوسيم تلك الواقعة البشعة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي، بعد العثور على جثة ربة منزل تبلغ من العمر 39 عامًا، إثر طعنات متفرقة بجسدها نتيجة تسديد «مطواة» في مناطق مختلفة بها، بينما أصيبت ابنة خالتها بكدمات نتيجة ضرب المتهم زوجها لها بعد أن تخلص من حياة قريبتها.

القبض على المتهم

تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهم عقب اكتشاف جريمته، وتبين بعد الفحص والتحريات، أنه عامل يبلغ من العمر 27 عامًا، وفر هاربًا بعد ارتكاب الواقعة، وسرعان ما تم القبض عليه، واعترف بالتفاصيل الجريمة.

اعترفات المتهم

وقال المتهم إنه طعن زوجته نتيجة إخفاء مبالغ مالية عنه كان قد تركها بحوزتها وطلبها منها فرفضت أن تعطيها له فقام بضربها وقتل ابنة خالتها: «ضربت بنت خالتها لأنها كانت شريكة معاها وشايلة الفلوس عندها لحد ما ماتت».

تحقيقات النيابة العامة

وجدت قوات الأمن مع المتهم 2 مطواة وهاتف محمول بحوزته تم التحفظ عليهم، وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات حول الواقعة والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكان مركز شرطة أوسيم، تلقى بلاغًا يفيد بطعن ربة منزل ومقتل ابنة خالتها على يد زوجها الذي اختلف مع الضحية بسبب بعض الأموال التي كان يدخرها معها وحين طلبها رفضت أن تعطيها له، فنشبت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة وإثرها أحضر السكين ليطعنها في جسدها، ثم قتل ابنة خالة زوجته التي كانت شاهدة على الواقعة وانتهت بارتكاب جريمة مقتل ربة منزل وإصابة زوجته وحبس المتهم على ذمة التحقيقات التي لا تزال مستمرة.