الزوجة الناجية من القتل على يد زوجها: «تلقيت 5 طعنات بدلاً عن أطفالي»

استمعت جهات التحقيق لأقوال السيدة الناجية من القتل على يد زوجها إذ تبين أنها تعرضت للطعن هي وأبنائها الخمسة داخل منزل الزوجية على يد زوجها الذي ألقى بنفسه من أعلى منزله فسقط على الأرض جثة هامدة تحيطه بركة من الدماء.

أقوال الزوجة أمام التحقيقات

جلست الزوجة المكلومة ودموعها تتساقط من شدة الألم وهي تحكي تفاصيل مأساتها أمام جهات التحقيق، قائلة: «ما كنتش خايفة على حياتي وكان المهم عندي حماية أولادي من القتل أنا خدت أكتر من 5 طعنات في إيدى وفي ضهري بدل أولادي اللى كان عايز يموتهم».

وأضافت السيدة خلال التحقيق أن خلافات زوجية كانت بينها وزوجها منذ عدة سنوات لكنها تحملت تلك المعاناة من أجل أطفالها حتى لا يصبحوا معقدين نفسياً من أجل تلك الخلافات.

الأهالي اكتشفوا الواقعة

وكان الأهالي في منطقة الوراق الذين تصاف وجودهم حال إلقاء المتهم نفسه من أعلى المنزل قد صعدوا إلى البناية التي يسكن فيها وأسرته ليدلفوا داخل الشقة ليجدوا الزوجة ملقاة على الأرض غارقة في دمائها والأطفال لا زالوا على قيد الحياة مصابين بجروح خطيرة حيث رجت صرخاتهم المكان وعلى الفور أبلغ الأهالي الأجهزة الأمنية.

تلقى قسم شرطة دائرة الوراق بلاغاً من الأهالي يفيد بإلقاء موظف نفسه من أعلى منزله بعدما قام بطعن زوجته عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسدها وأصاب طفليه الاثنين إصابات خطيرة وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها.

وبعمل التحريات الأولية تبين أن الزوج كان يمر بأزمة نفسية في الفترة الأخيرة، وأن الخلافات الزوجية قد أصبحت أكثر من السابق.

الزوجة تعمل معلمة

كما تبين أن الزوجة والتي جرى نقلها وأطفالها إلى أقرب مستشفى في محيط مكان الواقعة تعمل معلمة وأن حالتها الصحية خطيرة لتلقيها عدة طعنات على يد زوجها، بعد أن التقط سكيناً من داخل المطبخ ووجه لها تلك الطعنات.