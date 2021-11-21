أشرف زكي ينعى سهير البابلي: «هرم من أهرامات مصر»

نعى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الفنانة الراحلة سهير البابلي، عقب وفاتها اليوم بعد صراع مع المرض، قائلا: «بعزي نفسي وزملائي وكل الوسط الفني، لأني بعتبر الفنانة سهير البابلي هرم من أهرامات مصر».

وكشف «زكي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، أن تشييع الجنازة غدا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وأردف نقيب المهن التمثيلية، أن الفنانة الراحلة كانت تنتمي لجيل العظماء، الذي لا يمكن تعويضه، موضحا أن مصر فقدت اليوم أحد رموز الفن، واصفا إياها بالمدرسة الكبيرة سواء على مستوى المسرح أو السينما أو الدراما أو الإذاعة.

وأشار إلى أن الفنانة الراحلة، كانت بمثابة المحتضن للكثير من المواهب الشابة وبالأخص جيل مسرحية «مدرسة المشاغبين».

سهير البابلي صاحبة رأي

ولفت إلى أن الفنانة الراحلة كانت صاحبة رأي وجريئة ودائما صاحبة موقف تجاه كل القضايا بدون خوف، بالإضافة إلى أنها كانت أم ومحبة للجميع، كاشفًا أنها طلبت منه في إحدى المرات أن تقابله لتحكي معه لبعض الوقت فقط وتطمئن منه على زوجته وبناته.

سهير البابلي تمتلك رصيدا كبيرا من الأعمال الجيدة

وأوضح أن الفنانة الراحلة لم يشعر الجميع باعتزالها وغيابها عن الوسط الفني، لأنها كانت تملك رصيدا كبيرا من الأعمال القوية التي لا تزال محفورة في نفوس الجميع.

وشكر نقيب المهن التمثيلية، رئيس الجمهورية، والشركة المتحدة، على الاهتمام الذي قدموه إلى الفنانة الراحلة.

ورحلت الفنانة سهير البابلي عن عالمنا منذ لحظات، بعد صراع مع المرض استمر لعدد من الأسابيع وأجبرها على قضاء الأيام الأخيرة من حياتها بين جدران المستشفيات.