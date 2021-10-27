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محمود مسلم

دخول أهرامات الجيزة بتذاكر إلكترونية بداية من اليوم

كتب:

الوطن
02:04 م | الأربعاء 27 أكتوبر 2021
جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

بدأت وزارة السياحة، اليوم، في تفعيل تشغيل ماكينات الدفع الإلكتروني لتذاكر دخول منطقة آثار أهرامات الجيزة، لتحل محل نظام دفع التذاكر يدويًّا، وذلك مع الحفاظ على هوية المنطقة والطابع الأثري الخاص بها، وذلك استمرارا لتطبيق إستراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي الشامل.

وقال أشرف محي الدين، مدير عام المنطقة، إن هذه الماكينات تشكل جزءا من منظومة إلكترونية متكاملة لإصدار تذاكر حديثة تحمل QR code وتستخدم لمرة واحدة فقط عبر البوابات الذكية، والتي تقرأ التذكرة بسرعة عالية أثناء سير السائح منعا للتكدس، كما أنها تتيح إحصاء عدد السائحين عند دخول المنطقة والخروج منها لأغراض التأمين والمتابعة لما تم بيعه من التذاكر ما يؤدي لإحكام الرقابة ومنع الدخول بتذاكر مزورة.

جديد بالذكر أنه في شهر سبتمبر الماضي تم بدء تشغيل ماكينات الدفع الإلكتروني الجديدة لتذاكر دخول المتحف المصري بالتحرير.

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