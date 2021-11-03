«المركزي الأمريكي» يثبت أسعار الفائدة ويقلل مشتريات السندات

ثبت البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة، ولم يجري تعديلا، مبقيا على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق من صفر إلى 0.25%، في اجتماعه الذي انتهي مساء اليوم، معلنا أنه سيبدأ في عملية خفض شراء السندات في الشهر الحالي.

ووفقاً لموقع إنفستمنت جاء قرار المركزي الفيدرالي الأمريكي، مع تعافي الاقتصاد بقوة من جائحة كورونا، وسط زيادة في العرض التي قابلها، طلبات شراء كبيرة وما صاحبها من زيادات كبيرة في الأسعار في بعض القطاعات.

«الفيدرالي الأمريكي»: التضخم المرتفع العالمي نتيجة عوامل «مؤقتة»

واعتبر «الفيدرالي الأمريكي» التضخم المرتفع العالمي الحالي، نتيجة عوامل «مؤقتة»، كما قالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، عقب اجتماعها الذي استمر يومين.

من جانبه قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في بيان رسمي عقب الاجتماع، إن النشاط الاقتصادي، يواصل التعافي بقوة بدعم من تزايد التطعيمات بشكل واسع، ومتحور «دلتا» أثر بشكل سلبي على التعافي الاقتصادي خلال الفترة الماضية".

وأضاف باول: «نعتقد أن الاقتصاد الأمريكي سيتأقلم مع اختلالات العرض والطلب وأن التضخم سينحسر، ولكن اختلالات العرض والطلب ساهمت في زيادات كبيرة في الأسعار»، مشيرا إلى أنه مع انحسار إصابات «كوفيد- 19»، من المنتظر أن يرتفع النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام الجاري.

تباطؤ النمو بسبب المتحور دلتا

وتابع: أنه رغم الانتكاسة الناجمة عن موجة الإصابات بـ«كورونا» في الصيف المرتبطة بالمتحورة دلتا، التي أدت إلى تباطؤ النمو «من المتوقع أن يدعم التقدم في حملة التلقيح وتخفيف القيود على العرض المكاسب المستمرة في النشاط الاقتصادي والتوظيف وكذلك خفض التضخم».

شهد أكبر اقتصاد في العالم انتعاشا قويا للنمو، مع إنفاق المستهلكين بحرية على السيارات والمنازل والسلع الأخرى، لكن النقص في العرض، تسبب في ارتفاع الأسعار، ما أثار بعض الانتقادات بأن الاحتياطي الفيدرالي أصبح متساهلا في مسألة مخاطر التضخم وفقاً لموقع انفستمنت العالمي.