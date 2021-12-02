نور التوت يدعم عمر كمال: «صاحبي مقالش حاجة غلط.. سيبونا في حالنا»

دعم مؤدي المهرجانات نور التوت، صديقه عمر كمال، بعد إحالته للتحقيق من قبل نقابة الموسيقيين، برئاسة الفنان هاني شاكر، على خلفية كوبلية «تمور وحليب» خلال حفله في موسم الرياض.

وقال «نور» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «انا مش عارف إيه كم الهجوم على عمر كمال ده! هو قال إيه غلط؟ أو بيتحاسب على إيه، كل ده عشان قال تمور وحليب..؟ تقومو تتهموه انه بيسيء لمصر..! هو ليه دايمًا مطربين المهرجانات بيتعملهم من الحبة أوبا والحاجة الصغيره بتقلب الدنيا».

وأضاف: «عمر مغلطش، عمر بيهزر في الحفلة مع جهوره بالسعودية.. ولأن السعودية مشهورة بالتمور والحليب، فقالها في حفلة عن طريق الدعابة مع الجمهور.. بالله عليكم سيبونا في حالنا احنا لا أذينا حد ولا بنجيب سيرة حد».

واختتم: «محنة وهتعدي يا أبو كمال، وإن شاء الله أحسن يا أبوكمال وربنا يوفقك وتنجح في حفلات تركيا».

عمر كمال يستبدل «خمور وحشيش» بـ«تمور وحليب»

أحيا مؤدي المهرجانات عمر كمال، منذ أيام حفل غنائي تحت شعار كامل العدد ضمن حفلات موسم الرياض.

ونشر كمال فيديو عبر موقع «إنستجرام»، فيديو يظهر خلاله على المسرح وهو يغني مهرجان «بنت الجيران»، وحرص خلاله على تغيير كوبليه «خمور وحشيش» إلى «تمور وحليب».

كليب «ضيعنا»

وطرح مؤدي المهرجانات، عمر كمال كليب «ضيعنا» مع المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، على موقع الفيديوهات الشهير «اليوتيوب»، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا، ونسب مشاهدات عالية تخطت حاجز الـ7 مليون.

وتقول كلمات الأغنية:

شبعانين وعنينا مليانه

مش محتاجين من حد إعانه

واللي فجيبنا لو كان لينا

كان زمانا ملوك بأمانه

ضيعنا ياما كتير فلوس

لا تاكلها نار ولا حتي سوس

لا القرش علا فيوم مقامنا

ولا خلانا ع الناس ندوس عمر

احنا ملوك النزاهه واسألوأ علينا

يقولولكوا دولا بشوات المدينه

أبطال الجمهوريه

في الكرم والفنتظيه

ونزاهة الدنيا ديه

والشياكه فينا

ضيعنا خدعنا

بس انت ليه ليه دايما تيبعنا

ودعنى وسبنى

وانا اعمل ايه يا قلبى ف اللى خدعنى

كيشنا وبقششنا

علي غيرنا وروشنا

لا بخلنا يوم علي نفسنا

ولا يوم حوشنا

لو فاكر انت اخر قطعة وجوه قلبى سايب علامة

دنتا فراقك اصلا متعة احب اقولك بالسلامة

فلوس نطير ناس نطير

الدنيا اصلا مش هتسعنا

غاويين نفرفش مش طالبة نأفش ونرمى هم الدنيا ورانا

ضيعنا فرفشنا..ودراعنا عيشنا

الفضل يرجع للى فوق ول أكل عيشنا

كبرها عرضها..وف حقه فخمها

العضمة ليها رب يالى بتعظمها

احنا الدلع علاجنا وخدامين مزاجنا

وجيبنا اللى معالجنا واللى مفخم علينا

مخلناش عملنا كل اللى ف خيالنا

وكله بحر مالنا والقرش فيه شقينا

احنا لينا مش علينا ومحدش كاسر عنينا

ياما كتير ف فلوس رمينا رمينا

روقنا على حالنا…ريحنا يابا بالنا

طيبة قلوبنا مش نافعانا جابت اجلنا

انسونا فرقونا…ما كفاية حلونا

ضيعنا ياما عليكم كتير وانتوا تبيعونا