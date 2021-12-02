محمد العدل يهاجم هاني شاكر بسبب عمر كمال: خليتنا ندافع عن ناس غصب عننا

فتح المنتج محمد العدل النار على الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، بسبب عمر كمال، قائلا: «خليتنا ندافع عن ناس غصب عننا»، وجاء ذلك بعد ساعات من قرار نقيب المهن الموسيقية تحويله للتحقيق بتهمة الإساءة لمصر بسبب تصريحاته خلال حفله في المملكة العربية السعودية التي اعتبرتها النقابة إساءة لمصر والمصريين، وفقا للبيان الصادر عنها مساء أمس.

محمد العدل يفتح النار على هاني شاكر بعد أزمة عمر كمال

وقال محمد العدل موجها حديثه لهاني شاكر حول وقف عمر كمال، عبر حسابه على «فيس بوك»: «إهانة قدسية مصر يا راجل عيب، هي مصر قليلة قوي كدة وأنت واخدها معاك في كل خناقة، هتموت من مكاسبهم تقوم تسلمهم لمحامين، منك لله على الصبح خلتنا ندافع عن ناس غصب عننا»، وأضاف في تدوينة أخرى: «يقولون أنه في زمن الملك فؤاد حوكم بيرم التونسي بتهمة العيب في الذات الملكية، وكنت نتندر بهذه التهمة، طب الأجيال اللي بعدنا هتقول إيه في موضوع قدسية مصر».

القصة الكاملة لأزمة عمر كمال مع المهن الموسيقية

وبدأت الأزمة عندما غير الفنان عمر كمال أغنية «بنت الجيران» من «هشرب خمور وحشيش» لـ «هشرب تمور وحليب»، وبسؤاله عن سبب تغيير كلمات الأغنية، أجاب: «لايقة على البلد الطاهرة اللي واقفين على أرضها، وتنفيذا لتعليمات النقيب هاني شاكر».

وآثار تبرير «كمال» لتغيير كلمات الأغنية غضب بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم «الأراضي المصرية طاهرة زي السعودية يا عمر»، بينما طالب البعض الأخر نقيب المهن الموسيقية بالتدخل.

وبعد ساعات أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا صحفيا يتضمن قرارا بتحويل عمر كمال للتحقيق بسبب فيما صرح به من كلمات تسيء إلى مصر.. ومن المنتظر صدور القرار المناسب فور الانتهاء من التحقيق نقيب المهن الموسيقية.