مصادر: التحقيق مع عمر كمال بعد منتصف ديسمبر لانشغاله بإحياء حفلات

سيطرت خلال الساعات الماضية حالة من الالتباس بشأن حول موعد التحقيق مع الفنان عمر كمال، بعد إعلان الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية التحقيق معه خلال أحد اللقاءات التلفزيونية.

«الموسيقيين» لم تبلغ عمر كمال بموعد التحقيق حتى الآن

وأحيل عمر كمال للتحقيق بسبب تصريحاته وتعليقاته على حفله الأخير بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث قام بتغير كلمات أغنيته الشهيرة «اشرب خمور وحشيش» إلى «اشرب تمور وحليب»، مرجعا سبب ذلك إلى غنائه في أرض طاهرة، هو ما استوجب قيام النقابة بتحويله للتحقيق لإساءته لمصر التي كان يغني فيها بالكلمات الأولى.

وعلمت «الوطن» من مصادرها داخل نقابة الموسيقيين، أن موعد التحقيق مع «كمال» لن يكون قبل منتصف شهر ديسمبر الجاري، ولذلك لانشغال جدول المطرب طيلة الأسبوعين الجاريين بحفلات غنائية بدول تركيا وقطر والعراق، حيث أن لديه حفلين في تركيا، ثم يطير إلى قطر للمشاركة في حفل خاص بكأس العرب مع حسن شاكوش، ومنها إلى دولة العراق.

التحقيق مع عمر كمال منتصف الشهر الجاري

ولم تتواصل إدارة الشؤون القانونية بنقابة المهن الموسيقية بعد مع «كمال» لإبلاغه بموعد التحقيق، ومن المقرر أن يتم الاتفاق على موعد التحقيق مع بداية الأسبوع المقبل، على أن يكون ذلك بعد منتصف الشهر الجاري.

ومن جانبه، نفى عمر كمال أن تكون هذه الجملة جاءت عل لسانه، حيث أبدى استيائه من قرار إحالته للتحقيق دون سؤاله، خاصة أنه لم يدل بأي تصريحات تخص جملة «تمور وحليب» التي أكد أنها كانت مزحة منه مع الشعب السعودي، بعدما تخطى حضوره في الحفل حاجز 25 ألف مشاهد.

وأكد عمر كمال، أنه لم يتلق أي إخطار من النقابة بموضوع التحقيق أو موعده إلى الآن.