عمر كمال ليس أولهم.. فنانات رقصن بعلم مصر وسخرن من نهر النيل

اتهمت نقابة المهن الموسيقية، مؤدي المهرجانات الشعبية عمر كمال، بإهانة مصر وشعبها، وأحالته إلى التحقيق على خلفية استبداله جملة «خمور وحشيش» بـ«تمور وحليب» خلال حفله بالرياض، لأنه يرى أن الكوبليه الأول لا يتناسب مع أرض المملكة العربية السعودية «الطاهرة» على حد قوله، وهو ما اعتبرته النقابة إساءة لمصر والمصريين.

وفي الحقيقة، لا يعد عمر كمال أول من اتهم بهذا السلوك، بل سبقه فنانات صدر بحقهن اتهامات تنوعت ما بين ارتداء راقصة لعلم مصر، والتطاول على نهر النيل، وغيرها من الوقائع التي نسردها في السطور التالية.

ميريام فارس

في يونيو 2019، زعمت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، أنها ابتعدت طيلة السنوات الماضية عن إحياء حفلات غنائية في مصر، بسبب ارتفاع أسعارها بشكل جعل منظمي الحفلات في مصر غير قادرين على التعامل معه.

تصريحات ميريام، جاءت على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل حفلها بمهرجان موازين، مؤكدةً: «أجري مرتفع عليهم».

وتعرضت ميريام فارس لانتقادات عنيفة من قبل الوسط الفني والجمهور المصري، وهو ما دفعها إلى إصدار بيان اعتذرت فيه عما أسمته بـ«سوء الفهم»، مشددةً على أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على حبها لمصر.

صوفينار

تعرّضت الراقصة «صافينار» الأرمينية في صيف 2014، لهجوم ضارٍ بعدما رقصت ببدلة رقص تحمل ألوان علم مصر، وهو ما أعتُبر إهانة لعلم مصر.

وقتها قالت الراقصة الاستعراضية لـ«الوطن»، إنها شاركت في حفل عام ومجاني في العين السخنة، في أول أيام العيد، مساهمة منها في تنشيط السياحة ودعم مصر، ومن منطلق عشقها لمصر، قررت أن ترتدي بدلة رقص شرقي تحمل ألوان علم مصر، ورقصت بها على أغنية المطرب الإماراتي حسين الجسمي «بشرة خير».

وفي 20 أبريل من 2015، قضت محكمة جنح العجوزة، بحبسها 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيها وغرامة 15 ألفًا أخرى، بتهمة إهانة علم مصر، كما رفضت محكمة جنح مستأنف العجوزة في 4 يوليو من نفس العام استئناف الراقصة صافيناز على الحكم، وفي سبتمبر 2015 قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، بإلغاء حكم حبس صافيناز، لمدة 6 أشهر.

شيرين

تعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب، لهجوم عنيف من الجمهور المصري، بعدما سخرت فيها من نهر النيل في حفلة لها بلبنان في نوفمبر 2017.

ونشر نشطاء على منصات السوشيال ميديا، مقطع فيديو لها وهي تسخر فيه من النيل في حفلة لها بلبنان، وردت على فتاة طلبت منها أن تغني «مشربتش من نيلها» قائلةً: «هيجيلك بلهارسيا، إشربي إيفان أحسن».

وعلى خلفية ذلك، قررت نقابة المهن الموسيقيين، إيقاف المطربة شيرين عبدالوهاب، وقضت محكمة الجنح بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ الحكم إلى حين التقدم بطعن أمام محكمة الاستئناف، إلا أنها استأنفت على الحكم وقضت المحكمة بإيقاف الحكم وغرامتها 5 آلاف جنيه.