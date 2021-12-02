عمر كمال يرد علي تهمة إساءته لمصر: «اللي بيحب أم الدنيا يرفع ايده فوق»

نشر المطرب عمر كمال، مقطعاً مصوراً له أثناء غنائه أغنية «بنت الجيران» من حفله بتونس، للرد علي قرار إحالته للتحقيق من جانب نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر بتهمة الإساءة لمصر في حفله الأخير بالمملكة العربية السعودية.

وغني عمر كمال أغنية «بنت الجيران» دون ذكر جملة «خمور وحشيش» التي أثارت جدلاً كبيراً في مصر عند غنائه لها مع حسن شاكوش عند طرحها، كما أشعل كمال حفله بقوله: «اللي بيحب مصر أم الدنيا يرفع ايده فوق».

وعلق كمال علي الفيديو قائلاً: «من حفلة تونس اللي كانت قبل السعودية بيوم واحد، دايماً اسم مصر علي لساني ومفيش خمور وحشيش».

سبب إحالة عمر كمال للتحقيق

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر قد أصدرت قراراً بإحالة عمر كمال للتحقيق بدعوي إساءة الأخير لمصر، حينما سئل عن سبب استبداله جملة «خمور وحشيش» بـ «تمور وحليب» فقال: «أنا واقف علي أرض طاهرة»، وذلك وفقاً لما جاء في البيان، وهو ما اعتبرته النقابة إساءة لمصر والمصريين.

عمر كمال: جملة «تمور وحليب» كانت مزحة مع السعوديين

ومن جانبه، نفي عمر كمال أن تكون هذه الجملة قد جاءت علي لسانه، حيث أبدي استيائه من قرار إحالته للتحقيق دون سؤاله، بخاصة وأنه لم يدلي بأي تصريحات تخص جملة «تمور وحليب» التي أكد أنها كانت مزحة منه مع الشعب السعودي الذي تخطي حضوره في الحفل حاجز الـ 25 ألف مشاهد.

وأكد عمر كمال، أنه لم يتلق أي إخطار من النقابة بموضوع التحقيق أو موعده إلي الآن.