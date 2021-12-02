إذاعة الحلقة الثالثة من برنامج أتوبيس السعادة على «dmc» غدا

غدا تذاع الحلقة الثالثة من برنامج أتوبيس السعادة علي قناة dmc في تمام الساعة الواحدة ظهرا، وتدور الحلقة حول الاحتفاظ بالتراث والفنون المصرية القديمة سواء في الحرف اليدوية التي تصدر للدول الأوروبية والعربية أوالاغاني التي مر عليها سنوات وما زال الأحفاد يحتفظون بها و يتجولون في الشوارع والحفلات لإحيائها من جديد .

قد تم تصوير هذه الحلقه في قرية النزله بمحافظة الفيوم وهي أقدم القري وأشهرهم في صناعة الفخار حيث يوجد أقدم صانعي الفخار وأصغر فتاة توارثت المهنة من والدها، كما ألتقي المذيع أحمد يونس مع فرقة حسب الله بمحافظة الفيوم ليكتشف فيهم مواهب أخري غير الغناء والعزف.

وتحمل الحلقه ايضا مفاجات كثيرة ولقاء مختلف مع أطفال الفيوم وفقرة يونس وزيتون ، و تكريم الضيوف الملهمين الذين كانوا سببا في إسعاد غيرهم.