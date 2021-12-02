رئيس التحرير

محمود مسلم

إذاعة الحلقة الثالثة من برنامج أتوبيس السعادة على «dmc» غدا

كتب:

الوطن
08:23 م | الخميس 02 ديسمبر 2021
إذاعة الحلقة الثالثة من برنامج أتوبيس السعادة على «dmc» غدا

غدا تذاع الحلقة الثالثة من برنامج أتوبيس السعادة علي قناة dmc في تمام الساعة الواحدة ظهرا، وتدور الحلقة حول الاحتفاظ بالتراث والفنون المصرية القديمة سواء في الحرف اليدوية التي تصدر للدول الأوروبية والعربية أوالاغاني التي مر عليها سنوات وما زال الأحفاد يحتفظون بها و يتجولون في الشوارع والحفلات لإحيائها من جديد .

قد تم تصوير هذه الحلقه في قرية النزله بمحافظة الفيوم وهي أقدم القري وأشهرهم في صناعة الفخار حيث يوجد أقدم صانعي الفخار وأصغر فتاة توارثت المهنة من والدها، كما ألتقي المذيع أحمد يونس مع فرقة حسب الله بمحافظة الفيوم ليكتشف فيهم مواهب أخري غير الغناء والعزف.

وتحمل الحلقه ايضا مفاجات كثيرة ولقاء مختلف مع أطفال الفيوم وفقرة يونس وزيتون ، و تكريم الضيوف الملهمين الذين كانوا سببا في إسعاد غيرهم.

{"description":"\u063a\u062f\u0627 \u062a\u0630\u0627\u0639 \u0627\u0644\u062d\u0644\u0642\u0629 \u0627\u0644\u062b\u0627\u0644\u062b\u0629 \u0645\u0646 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u062c \u0623\u062a\u0648\u0628\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0633\u0639\u0627\u062f\u0629 \u0639\u0644\u064a \u0642\u0646\u0627\u0629 dmc \u0641\u064a \u062a\u0645\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0633\u0627\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0648\u0627\u062d\u062f\u0629 \u0638\u0647\u0631\u0627"}
{"description":"\u063a\u062f\u0627 \u062a\u0630\u0627\u0639 \u0627\u0644\u062d\u0644\u0642\u0629 \u0627\u0644\u062b\u0627\u0644\u062b\u0629 \u0645\u0646 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u062c \u0623\u062a\u0648\u0628\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0633\u0639\u0627\u062f\u0629 \u0639\u0644\u064a \u0642\u0646\u0627\u0629 dmc \u0641\u064a \u062a\u0645\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0633\u0627\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0648\u0627\u062d\u062f\u0629 \u0638\u0647\u0631\u0627"}
{"description":"\u063a\u062f\u0627 \u062a\u0630\u0627\u0639 \u0627\u0644\u062d\u0644\u0642\u0629 \u0627\u0644\u062b\u0627\u0644\u062b\u0629 \u0645\u0646 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u062c \u0623\u062a\u0648\u0628\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0633\u0639\u0627\u062f\u0629 \u0639\u0644\u064a \u0642\u0646\u0627\u0629 dmc \u0641\u064a \u062a\u0645\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0633\u0627\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0648\u0627\u062d\u062f\u0629 \u0638\u0647\u0631\u0627"}
{"description":"\u063a\u062f\u0627 \u062a\u0630\u0627\u0639 \u0627\u0644\u062d\u0644\u0642\u0629 \u0627\u0644\u062b\u0627\u0644\u062b\u0629 \u0645\u0646 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u062c \u0623\u062a\u0648\u0628\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0633\u0639\u0627\u062f\u0629 \u0639\u0644\u064a \u0642\u0646\u0627\u0629 dmc \u0641\u064a \u062a\u0645\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0633\u0627\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0648\u0627\u062d\u062f\u0629 \u0638\u0647\u0631\u0627"}
{"description":"\u063a\u062f\u0627 \u062a\u0630\u0627\u0639 \u0627\u0644\u062d\u0644\u0642\u0629 \u0627\u0644\u062b\u0627\u0644\u062b\u0629 \u0645\u0646 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u062c \u0623\u062a\u0648\u0628\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0633\u0639\u0627\u062f\u0629 \u0639\u0644\u064a \u0642\u0646\u0627\u0629 dmc \u0641\u064a \u062a\u0645\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0633\u0627\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0648\u0627\u062d\u062f\u0629 \u0638\u0647\u0631\u0627"}
{"description":"\u063a\u062f\u0627 \u062a\u0630\u0627\u0639 \u0627\u0644\u062d\u0644\u0642\u0629 \u0627\u0644\u062b\u0627\u0644\u062b\u0629 \u0645\u0646 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u062c \u0623\u062a\u0648\u0628\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0633\u0639\u0627\u062f\u0629 \u0639\u0644\u064a \u0642\u0646\u0627\u0629 dmc \u0641\u064a \u062a\u0645\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0633\u0627\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0648\u0627\u062d\u062f\u0629 \u0638\u0647\u0631\u0627"}
{"description":"\u063a\u062f\u0627 \u062a\u0630\u0627\u0639 \u0627\u0644\u062d\u0644\u0642\u0629 \u0627\u0644\u062b\u0627\u0644\u062b\u0629 \u0645\u0646 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u062c \u0623\u062a\u0648\u0628\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0633\u0639\u0627\u062f\u0629 \u0639\u0644\u064a \u0642\u0646\u0627\u0629 dmc \u0641\u064a \u062a\u0645\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0633\u0627\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0648\u0627\u062d\u062f\u0629 \u0638\u0647\u0631\u0627"}

اقرأ المزيد:

«أتوبيس السعادة» يحتفي بإبداعات ذوي الهمم.. ويهدي الكأس للشاب «ميسي»

أتوبيس السعادة يكرم شابا تحدى عقبة فقد السمع واستكمل تعليمه: نفسي أبقى معيد

«أتوبيس السعادة» يكرم «أم فارس»: عاملة نظافة متطوعة في مدرسة منذ 15 سنة

غدا.. انطلاق الموسم الثالث من «أتوبيس السعادة» على DMC