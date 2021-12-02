حياة كريمة: نفذنا 132 ألف مشروع حتى الآن.. وفيه أماكن دخلت الخدمة

قال خالد جمال، منسق القطاع الميداني بمؤسسة حياة كريمة، إن محافظة سوهاج بها الكثير من المشروعات التي تنفذها المبادرة كبناء مجمعات الخدمات والمجمعات الزراعية والمدارس، لافتا إلى أن نسب الإنجاز في معظم المشروعات وصل لـ60%، «وفيه أماكن وصلت فيها نسب الإنجاز لـ95% من المجمعات الزراعية والحكومية، وفيه مدارس دخلت الخدمة بالفعل زي مجمع المدارس في بني سويف».

جمال: المرحلة الحالية يستفيد منها 20 مليون مواطن

وأضاف «جمال»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة «الحياة»، اليوم الخميس، أنه مع انتهاء كل مراحل التطوير بالمرحلة الثالثة للمبادرة ستكون دخلت كل المنازل والقرى المصرية، «58% من الشعب المصري هيستفيد من مبادرة حياة كريمة، ودلوقتي بيستفيد 20 مليون مواطن في تلك المرحلة».

وأوضح أن المبادرة بالفعل نجحت في إنجاز 132 ألف مشروع حتى الآن، وبالتوازي في العمل على تلك المشروعات تهدم البيوت ويعاد ترميمها لإنشاء منازل تليق بالمصريين ضمن التنمية المجتمعية الخاصة بالمبادرة، «كمان فيه اهتمام بالنساء المعيلات وكبار السن والأطفال وبرامج التوعية من التضامن الاجتماعي والمبادرات المشاركة في الحملة».

تخصيص 44 مليار جنيه في البحيرة لإنجاز المشروعات

وأكد أنه تم تخصيص 44 مليار جنيه في البحيرة من أجل إنجاز كافة المشروعات في المحافظة، والتي سيستفيد منها 3 ملايين مواطن، «المشروعات اللي بتتنفذ في البحيرة هي ما يجري تنفيذها في مختلف المحافظات، وإحنا عايزين مصر كلها يكون فيها خدمات بشكل متوازن لمنع الهجرة الداخلية اللي كانت بتتم بسبب نقص الخدمات».

وتابع: «قبل ما بنبدأ في أي مشروع بنعمل رصد ميداني للمشروعات قبل ما نعلن العمل بالمبادرة، ونزلنا على الأرض وعرفنا المشروعات اللي محتاجاها كل قرية، وبنعملها عادة تأهيل ورفع كفاءة، وكمان بنعمل حصر للمشروعات اللي موجودة فيها، وبنهاية الشهر هنكون انتهينا من حصر المراكز اللي هنشتغل عليها في أسوان، وحاليا بيتم إعادة ترميم البيوت اللي اتهدت في اسوان».