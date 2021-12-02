«حياة كريمة» تستعرض مشروعات تطوير القرى والمراكز في الجيزة: مليون مستفيد

استعرضت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أبرز ما تم إنجازه في المشروع بالقرى المستهدفة، في محافظة الجيزة، في إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولتجسد البعد الاجتماعي للرؤية ولتتكامل مع الأبعاد الاقتصادية والبيئية التي تراعيها الدولة بشكلٍ كبير خلال المرحلة الحالية، كما أنها تجعل مصر في مصاف دول العالم التي تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة في الريف، وتعد المبادرة الأولى من نوعها في تاريخ مصر، باستهداف تحسين مستوى معيشة نحو 60% من المواطنين الذين يعيشون في الريف المصري.

مليون مستفيد من مبادرة «حياة كريمة» في الجيزة

وأعلنت «حياة كريمة» أنه جرى العمل على تطوير 11 وحدة محلية، و42 قرية تابعة و90 كفر وعزبة ونجع وتابع، بمركزي أطفيح، والصف، حيث جرى إنجاز 1136 مشروعا بإجمالي استثمارات بلغت 7 مليارات جنيه، واستفاد منها نحو مليون مواطن.

جهود حياة كريمة بالمحافظات

وتابعت المبادرة الرئاسية أن محافظة دمياط شهدت تطور مركز كفر سعد بـ900 مشروع، وإجمالي استثمارات 4 مليارات جنيه، واستفاد منها 230 ألف مواطن، بينما جرى تطوير مركز القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية بـ106 مشروعات، واستثمارات قدرها 1.3 مليار جنيه ويستفيد منها 80 ألف جنيه.

وأضاف أنه جرى العمل على تطوير 37 وحدة محلية، و181 قرية تابعة و1123 كفر وعزبة ونجع وتابع، بواقع 7 مراكز، وهما «طما، المراغة، ساقلتة، المنشأة، دار السلام، جرجا، البلينا»، حيث جرى إنجاز 1238 مشروعا بإجمالي استثمارات بلغت 45 مليار جنيه، واستفاد منها نحو 4 ملايين مواطن، في محافظة سوهاج.

كما شهدت محافظة المنيا تطوير 5 مراكز بـ1800 مشروع، وبلغت الاستثمارات نحو 23 مليار جنيه، واستفاد منها 3 ملايين جنيه، أما محافظة المنيا فقد شهدت تطوير 3 مراكز بـ745 مشروعا، وتكلفة 15 مليار جنيه، ويستفيد منها مليون شخص.