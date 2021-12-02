«حياة كريمة»: المبلغ المخصص للمرحلة الأولى سيتجاوز 266 مليار جنيه

قال أحمد عبد الغني، المنسق المركزي بغرفة عمليات مؤسسة «حياة كريمة»، إنَّ المباردة الرئاسية استهدفت في البداية القرى الأكثر احتياجا، وعددها 1500 قرية تقريبا، موزعة على 52 مركزا في 20 محافظة، حيث يتم متابعة أعمال التنفيذ الخاصة بمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والتعليم والصحة، منوها أن الـ266 مليار جنيه المخصصة للمرحلة الأولى ليس مبلغا نهائيا، وقد يتجاوز المنفق الفعلي أكثر من ذلك.

مد خطوط التليفون والإنترنت لقرى «حياة كريمة»

وأضاف «عبد الغني»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الخميس، أنَّ هناك مراحل مقبلة من المشروعات ستستهدف الإنارة وربط الشوارع، بعد إنهاء البنية التحتية الأساسية، وهي الصرف ومياه الشرب ومد خطوط التليفون والإنترنت.

وزارة التضامن شريك أساسي في مبادرة «حياة كريمة»

وأشار إلى أنَّه من خلال عناصر مؤسسة «حياة كريمة» على الأرض يتم العمل على حل المشكلات التي تظهر أمامهم، من خلال إجراء تقارير مع شركاء المؤسسات، مثل مجلس الوزراء وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات والمحليات، وعلى رأسهم وزارة التضامن الاجتماعي التي تعد شريكة أساسية في المبادرة.

21 ألف متطوع في مؤسسة «حياة كريمة»

وأفاد المنسق المركزي بغرفة عمليات مؤسسة «حياة كريمة» أنَّ المرحلة الأولى تستهدف 20 محافظة، وفي المراحل المقبلة سيتم استهدف باقي المحافظات، لافتا أن عناصر المؤسسة موزعين على مستوى أنحاء الجمهورية، إذ يبلغ عددهم 980 عنصر، إضافة لعدد من المتطوعين مسجلين على موقع المؤسسة يبلغ عددهم 21 ألف متطوع حتى الآن.

المرحلة الثانية للمبادرة تستهدف إنارة وربط الشوارع

وعن الخطوط العريضة لخطة المرحلة الثانية من مشروعات «حياة كريمة»، أوضح أنها تستهدف البنية الأساسية مثل الصرف الصحي ومياه الشرب ومد خطوط التليفون الأرضي والإنترنت، ثم يتبعها إنارة وربط الشوارع.