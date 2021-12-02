تنفيذ 686 مشروعا في 69 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة بالفيوم

«مشروعات تنفذ.. ومنازل تُعمر.. منشآت تقام.. ومراكز خدمية تُجدد.. وعمال يجتهدون ويعملون كخلية نحل.. أمل يتجدد.. واقع يتغير.. تفاؤل يغزو قلوب الجميع»، ذلك هو الواقع في قرى ونجوع مركزي إطسا ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بعد دخول المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتغيير حياة أهالي القرى الريفية والنائية ليتمكنوا من العيش في حياة كريمة، فيما يعقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعات يومية لمتابعة تنفيذ أعمال المشروعات المختلفة، وإزالة أي عوائق قد تعطل الانتهاء من إنشاء تلك المشروعات في أسرع وقت.

686 مشروعا لحياة كريمة بالفيوم

وتنفذ 686 مشروعاً ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بإجمالي استثمارات بلغت 10 مليارات جنيهاً لتغيير حياة مليون و250 ألف مواطن يقيمون في 605 عزب وكفور ونجوع تابعين لـ 69 قرية في 20 وحدة محلية مختلفة بنطاق مركز إطسا ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

محافظ الفيوم يتابع تنفيذ «حياة كريمة»

وفي سياق متصل، يتابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مختلف القرى أولاً بأول، لمتابعة سرعة تنفيذ الأعمال لإنهاء المشروعات بسرعة طبقاً للجداول الزمنية المحددة، وحل أية مشكلات أو معوقات تُعطل سير العمل.

الاستعداد لدخول مركزين آخرين للمبادرة

وتستعد محافظة الفيوم، لدخول مركزين آخرين وقراهم والنجوع الخاصة بهم في المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة لتوفير سبل الحياة الكريمة للأهالي في القرى الريفية المختلفة، فيما وجه محافظ الفيوم مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإعداد بيانات تفصيلية دقيقة بمعدلات تنفيذ المشروعات المختلفة ومراحل أعمالها وجداولها الزمنية، وذلك خلال أسبوع على أقصى تقدير.

سحب مشروعات حياة كريمة من المتقاعسين

وقرر محافظ الفيوم، سحب أعمال تنفيذ مشروعات حياة كريمة من المتقاعسين عن العمل، وتسليمها إلى شركات أكثر جدية وأسرع تنفيذاً طبقاً للمقاييس الهندسية والشروط الفنية، مع زيادة عدد الأيدي العاملة بما يساعد في سرعة تنفيذ مشروعات المبادرة، مُشددا على ضرورة التعامل بحزم مع المتقاعسين في سرعة تنفيذ الأعمال.