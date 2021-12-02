تردد قناة الكأس القطرية على نايل سات الناقلة لمباراة مصر والسودان

يبحث عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة عن تردد قناة الكأس القطرية على قمر نايل سات، الأمر الذي جعلها تتصدر محرك البحث العالمي «جوجل»، لإعلانها إذاعة كافة مباريات بطولة كأس العرب 2021، المقامة حاليًا في قطر.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نرصد تردد قناة الكأس القطرية نايل سات، على النحو الآتي:

تردد قناة الكأس القطرية على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11919.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مواعيد الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب

ومن المقرر أن تنطلق غدًا الجمعة الموافق 3 ديسمبر، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة كأس العرب 2021، والتي تستضيفها قطر، حتى يوم 18 ديسمبر المقبل، وتأتي مواعيد المنتخبات في البطولة على النحو التالي:

يلتقي غدًا الجمعة كل من منتخبي البحرين والعراق على ستاد الثمامة، فيما يواجه منتخب عمان نظيره القطري، في اليوم ذاته على ستاد المدينة التعليمية.

ويقابل منتخب موريتانيا المنتخب الإماراتي، في نفس اليوم على أرض ستاد راس أبو عبود.

كما تقام غدًا الجمعة على ستاد البيت، المباراة التي تجمع بين منتخبي سوريا وتونس.

مباريات كأس العرب يوم السبت

أما عن مباريات السبت الموافق 4 ديسمبر، فيقام على ستاد أحمد بن علي المباراة المرتقبة بين منتخبي الأردن والمغرب، وعلى ستاد الجنوب تقام في نفس اليوم مباراة منتخبي لبنان والجزائر.

ويلتقي منتخب مصر والسودان يوم الجمعة 4 ديسمبر، على ستاد راس أبوعبود، والتي تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسودان، فيما يلتقي منتخبي فلسطين والسعودية على ستاد المدينة التعليمية.