9 خطوات لسحب أموال فودافون كاش من أي ماكينة «ATM» بحد أقصى 6 آلاف جنيه

يحتاج كثيرون إلى تحويل واستقبال الأموال، ولا يستغنون عن ذلك لاعتبارات عديدة، لذا تقدم شركة فودافون خدمة «فودافون كاش» لاستقبال وتحويل الأموال من أي مكان لآخر بكل سهولة، ويلجأ كثيرون إلى هذه الخدمة خاصة عندما يتعرضون لبعض المواقف المحرجة عند نفاذ أموالهم، ومن ثم تنقذهم هذه الخدمة التي يمكن من خلالها سحب الأموال من أي ماكينة صرف آلي.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، خطوات سحب رصيد فودافون كاش عن طريق الـ«ATM» وكيفية الدفع أون لاين من خلال هذه الخدمة التي توفرها شركة الاتصالات الشهيرة.

خطوات سحب رصيد فودافون كاش عن طريق «ATM»

- كلم #9*.

- اختر رقم 5 وهي السحب من «ATM».

- اذهب إلى أقرب ماكينة «ATM» واختار خدمات بدون بطاقة.

- حدد خدمة محفظة الهاتف المحمول.

- اختار خدمة السحب.

- ادخل رقم الموبايل.

- ادخل المبلغ المراد سحبة بحد أقصى 6000 جنيه.

- سوف تصلك رسالة برقم سري متغير يمكنك إدخاله وكتابة المبلغ الذي تريده ليتم سحب الأموال.

- قم بزيارة أقرب منفذ عليه علامة ڤودافون كاش واودع الأموال بحد أقصى 6,000 جنية مصري في اليوم، و5,0000 جنيه شهرياً.

إزاي ادفع أون لاين مع فودافون كاش؟

من أجل استخدام خدمة فودافون كاش في الدفع والشراء أون لاين يجب القيام بالآتي:

- اطلب *9#.

- حدد المبلغ الذي تريد الشراء به، ثم ادخل الرقم السري.

- سوف تستقبل رسالة على الهاتف المحمول ببيانات الكارت بالمبلغ اللي حددته، وعليك التأكد من أن عملية الشراء في حدود مبلغ الكارت، «لو اشتريت أون لاين بمبلغ أقل من اللي في الكارت، الفرق مش هيتخصم من محفظتك».

- ادخل بيانات الكارت علي الموقع الذي تريد الشراء منه، واختر نوع الكارت ماستركارد.

- الكارت صالح لمدة 24 ساعة و يمكن استخدامه لمعاملة واحدة فقط.

- لايوجد حد أقصي لعدد الكروت المصدرة.