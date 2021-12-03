حظك اليوم برج الحوت الجمعة 3-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الحوت بخياله الواسع، كما أنه من الأبراج الحساسة والعاطفية، كما أنه غير أناني ولا تهمه الماديات، كما أن مولود هذا البرج لدية القدرة على أسر قلوب المحيطين بسبب قدراته على مراعاة مشاعر الآخرين، القدرة على العمل تحت ضغط، لكنه لا يستطيع التعامل مع المنافقين، ويبحث بشغف عن كل ما يخص تطوير مهاراته وقدراته المهنية والعملية، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

رغم الضغوط.. القمر بمنزل الحظ يعدك اليوم بتحقيق مكاسب.. تعتني بأعمالك وهناك إمكانية للتطور.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

تناغم القمر مع فينوس يمنحك سحرا ويقظة، ويعدك ذلك بقضاء أوقات حلوة مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.