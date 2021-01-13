تفاصيل فيلم «بوابة إبليس» واعتذار مديحة كامل عنه لاعتزالها التمثيل

في مثل هذا اليوم 13 يناير عام 1997 ودّع الوسط الفني والوطن العربي، إحدى النجمات التي طالما أبدعت طيلة مشوارها الفني الذي قدمت فيه عددا من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية، واختيار 5 أفلام من أعمالها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما، لتصبح مديحة كامل، من أساطير الفن التي جمعت بين الجمال والشهرة حتى نهاية حياتها.

«مش هكمل» قرار مديحة كاملة بعدم استكمال دورها في الفيلم

قبل رحيلها بـ 4 سنوات وفي عِز تربعها على عرش النجومية، قررت مديحة كامل اعتزال الفن وعدم العودة إلى «بلاتوهات» السينما و«لوكيشن» التصوير مهما كان الثمن، وخلال تصوير فيلم «بوابة إبليس» عام 1993، قالتها صراحة وبصرامة لاتحتمل التأويل «مش هكمل الفيلم مهما حصل».

اتصلت مديحة كامل هاتفيًا بمخرج الفيلم عادل الأعصر، لتخبره بقرار اعتزالها وعدم استكمالها تصوير مشاهدها في «بوابة إبليس»، ذهب المخرج إليها مسرعًا «كنت فاكرها بتهزر» حسب تصريحات تليفزيونية له، ولكنها أكدت جديتها فيما ذهبت إليه، رافضة الإفصاح عن أي أسباب، منحها المخرج مهلة للتدبر والتفكير في محاولة لإثنائها عن قرارها، ولكنها أصرت على عدم استكمال تصوير الفيلم «قرار نهائي ومش هرجع فيه مهما كان».

المخرج استطاع حل أزمة غياب البطلة وخروج الفيلم للنور

«الدنيا أسودت قدامي.. طب هعمل إيه» كلمات عبّر من خلالها المخرج عادل الأعصر عن «الورطة» التي ألمّت به بسبب قرار مديحة كامل بطلة الفيلم، مايزيد عن 60 يومًا قضاها في التفكير للخروج من المأزق، حتى هداه تفكيره إلى الاستعانة ببعض الأمور لخروج الفيلم إلى النور منها «الدوبلير، والنيجاتيف، والمونتاج» ليعوض غياب البطلة بطريقة لايشعر بها الجمهور.

«صعب جدًا إن حد ما يحسش بوجود مديحة كامل، كنت بصور على نيجاتيف»، حسب ماقاله المخرج الذي اتصل بها ليخبرها أنه سيستكمل الفيلم بالرغم من توقفها عن التصوير لتخبره «ده حقك»، ليخرج فيلم «بوابة إبليس» إلى دور العرض السينمائي، ويسعد المخرج بالنتيجة «الحمد لله الفيلم كسّر الدنيا، وعمل إيرادات جامدة جدًا».

فيلم «بوابة إبليس» بطولة مديحة كامل، محمود حميدة، عايدة عبدالعزيز، والمطرب حسن الأسمر، إخراج عادل الأعصر، سيناريو وحوار محمد الباسوسي.