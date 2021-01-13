في الذكرى الـ24 لوفاة مديحة كامل.. «اعتزلت التمثيل وأصُيبت بالسرطان»

فنانة من العيار الثقيل، لها باع كبير خلال مشوارها الفني، جميلة من جميلات الفن، قدمت عددا من الأعمال التي خلدت في ذاكرة التاريخ، إنها الفنانة مديحة كامل التي يحل اليوم ذكرى وفاتها الـ24، وفي التقرير التالي نعرض أبرز المحطات خلال مشوارها الفني.

- ولدت في مدينة الإسكندرية، وانتقلت للعيش في مدينة القاهرة منذ عام 1962.

- درست في كلية الآداب بجامعة عين شمس، وبعد التخرج عملت لفترة في مجال عروض الأزياء ثم عملت في مجال التمثيل من خلال العديد من الأدوار الصغيرة.

- اكتشفها النجم سمير غانم منتصف الستينيات حينما شاهدها صدفة وهي عائدة من المدرسة الثانوية، انجذب لجمالها وعرض عليها أن تكون ممثلة، فوافقت، وبدأ مشوارها الفني.

- حازت على دور البطولة في فيلم «30 يوم في السجن»، وبعدها حققت انتشارًا كبيرًا في الأفلام التي عملت بها بين مصر ولبنان.

- قدمت مايقرب من 150 عملاً فنياً منها، «الاختيار، أغنية على الممر، حب وكبرياء، زمان يا حب، الصعود إلى الهاوية».

- اعتزلت مديحة كامل الفن تمامًا قبل إكمالها تصوير فيلم «بوابة أبليس»، واحتجبت بعدها عن أي ظهور إعلامي.

- أصُيبت مديحة كامل بجلطة فى القلب عام 1975 أثناء أداءها دورها فى مسلسل «الأفعى»، وتحاملها على نفسها وتأخرها فى العلاج، أدى لضعف عضلة القلب.

- أصُيبت بسرطان الثدى، وصبرت واستكملت حياتها راضية، حتى أصيبت بتكاثر المياه على رئتيها نتيجة تدخينها السابق وتناول الخمور، مما استدعى مكوثها بالمستشفى لمدة 10 شهور.

شاركت الفنانة مديحة كامل فى 5 أفلام بقائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996: «الاختيار 1971، أغنية على الممر 1972، أبناء الصمت 1974، زائر الفجر 1975، الصعود إلى الهاوية 1978».

- لم تظهر الفنانة مديحة كامل إعلاميا بعد الاعتزال إلا في إحدى حلقات البرنامج الشهير (حوار صريح جدًا) عام 1995.

- قدم محمود عبدالعزيز مع مديحة كامل فيلمين هما درب الهوى 1983، ولكن شيئاً ما يبقى 1984.

- تزوجت مديحة كامل 3 مرات، الأولى من محمود الريس، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة ميرهان، والثانية من المخرج شريف حموده، والمرة الثالثة تزوجت من محام.

- توفيت مديحة كامل في عام 1997 من جراء مضاعفات مرضها بالقلب والذي أبقاها في مستشفى مصطفى محمود قرابة عشرة أشهر.