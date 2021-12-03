حظك اليوم برج الميزان الجمعة 3-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز أصحاب برج الميزان بتوافقهم مع الأهل والأصدقاء فهم قادرون على جلب السعادة والراحة لهم وتجنب الخلافات، وعدم تحيزهم لأحد عند قيام مشاجرة، بالإضافة لكونهم ممتعون ومؤنسون عند الخروج والقيام بنزهات، لذلك هم قادرون على تنظيم أجواء مناسبة للمرح والمتعة، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

القمر في منزلك الثاني يوجه تركيزك على الشئون المالية والمهنية، فقط تمسك بالدقة في حساباتك وادرس قراراتك بتأني.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

من المهم أن تتأنى في أقوالك وتحافظ على اللباقة.

من أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.