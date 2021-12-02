حظك اليوم برج الميزان الخميس 2-12-2021 مهنيا وعاطفيا

دائمًا ما يعمل مولود برج الميزان على تقريب وجهات النظر في الكثير من المواقف، إذ يميل إلى عدم الانقياد إلى المشاكل.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال ويدفعك ذلك للاهتمام بأمور مهنية ومادية.. راجع جيدا خطواتك وحساباتك لتتجنب الخسائر.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

اليوم ادرس جيدا كل خطوة وكل كلمة، وحاول أن تحافظ على تركيزك تفاديا للوقوع في أخطاء.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، ويوافق تاريخ ميلادها 30 سبتمبر.