حظك اليوم برج القوس الجمعة 3-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج القوس بشخصية قيادية ويحب أن ينجز عمله على أكمل وجه، قد يتكاسل قليلا ولكن قاعدته المتبعة هي: (لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد)، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك تميل للتأمل ويساعدك ذلك على التخطيط والتوازن، فقط اعمل في صمت.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

القمر بمنزل الصحة فلا تهمل صحتك واعتنِ بنفسك، ولا تتحدث أيضا عن حياتك الشخصية.

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين ويوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.