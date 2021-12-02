«سوهاج» تسترد أرض ملك الدولة وتخصصها لإنشاء معهد ديني للفتيات

ستردت محافظة سوهاج قطعة أرض ملك الدولة تبلغ مساحتها 1300 متر، وتقع في قرية بندار الغربية في مركز جرجا، بعدما استولى عليها عدد من المعتدين، وقررت تخصيصها لإنشاء معهد ديني للفتيات يخدم عدد كبير من المواطنين.

كان المستشار حازم البنداري، -نيابة عن أهالي قرية بندار- قد تقدم بشكوى لمحافظة سوهاج تكشف التعدي على الأرض المذكورة، وقرر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تشكيل لجنة لفحص الشكوى، والتي تأكدت من صحتها.

وقرر محافظ سوهاج اتخاذ الإجراءات اللازمة، واسترداد أرض الدولة والسير في إجراءات التخصيص لصالح الأزهر الشريف لإنشاء معهد ديني للفتيات.