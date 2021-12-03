ملكة بوليوود «ديبكا بادكون» تخطف قلب زوجها «رانفير» بـ اللون الملكي

اختارت ملكة بوليوود الهندية ديبكا بادكون، إطلالة باللون الملكي، واستطاعت خطف أنظار المتابعين، فضلا عن خطف قلب زوجها رانفير سينج، الذي علق على صورتها عبر وسائل التواصل الإجتماعي «إنستجرام»، قائلا: «لقد مت للتو».

ديبكا تخطف الأنظار بالأسود

لم تفز ديبيكا بادوكون، بقلوب المعجبين فقط من خلال أعمالها التي لا تُنسى على الشاشة الكبيرة، ولكن لعبتها في الأزياء كانت مصدر إلهام دائم أيضًا.

فقامت ملكة «بادمافاتي»، ديبكا بادوكون، بخطف قلوب متابعيها، من خلال مشاركتها مجموعة صور جديدة لها باللون الأسود، عبر وسائل التواصل الإجتماعي (إنستجرام).

وأذهلت «ديبيكا»، المتابعين بإطلالتها، بخياراتها في الملابس مرة أخرى لأنها اختارت مظهرًا عرقيًا أنيقًا كزيها اليومي، كانت الممثلة تنضح بالملوكية وهي ترتدي ساريًا أسود اللون.

رانفير سينج: معبرا عن إطلالة ديبكا «لقد مت للتو»

كما ستطاعت أن تستحوذ على مدح زوجها الفنان الهندي رانفير سينج، على إطلالتها، حيث عبر عن إعجابه، بمظهر زوجته، في أحدث جلسات التصوير لها، قائلا: «لقد مت للتو».

إطلالة ديبكا

وشاركت ديبكا، مجموعة من الصور التي تبدو مغرية في اللون الأسود المطعم بقماشة الأورجانزا، مع بلوزة متناسقة بياقة دائرية، وبأكمام كاملة، وحزام أسود عليه بصمة نمر.

كما اختارت مظهر مكياج ناعما، بينما أبقت شعرها مفتوحًا بفارق جانبي أملس، وارتدت زوجا من الأقراط المتدلية الأنيقة، واختتمت تألقها بزوج من الكعب الأسود.

على صعيد آخر، يستعد الثنائي ديبكا بادوكون ورانفير سينج، لإطلاق فيلمهما الجديد «83»، خلال شهر ديسمبر الحالي.

كما تشارك ديبكا شاروخان في فيلم «باثان»، الذي توقف تصويره بسبب أزمة ابن شاروخان الأخيرة، كما أنها انضمت مؤخرا لفريق عمل فيلم جديد يجمعها مع أنانيا باندي، لم يتم كشف تفاصيل عنه حتى الآن، وفقا لما نشر على موقع «هندوستان تايمز».