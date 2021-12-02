الجامعات: انطلاق امتحانات العلمي والشفوي نهاية الشهر الجاري

تواصل الجامعات الحكومية الفترة الحالية، امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول 2021 «الميدتيرم»، وفقا للجداول الزمنية المعلنة من مجالس الكليات، وتنفيذا لقرارات المجلس الأعلي للجامعات الحكومية، مع التشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، أبرزها التشديد على حصول جميع الطلاب على لقاح كورونا، كشرط لدخول الجامعة أو الامتحانات أو الحصول على أي مستخرج رسمي.

رؤساء الجامعات: استعداد تام لامتحانات الفصل الدراسي الأول

وكشف عدد من رؤساء الجامعات في تصريحات لـ«الوطن»، عن الاستعداد التام لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك امتحانات العملي للكليات العليمة، والنظري للكليات الأدبية.

وأكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول، ستكون وفقا المواعيد والجدول الزمني المعلن من الأعلى للجامعات، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد، لافتا إلى أن نسب التطعيمات وصلت 100% ضد فيروس كورونا بالنسبة للطلاب والعاملين، واالجامعة منعت دخول أي شخص غير حاصل على اللقاح، سواء للدراسة أو استخراج أي أوراق.

رئيس جامعة الوادي الجديد: امتحانات النظري والعملي ستنطلق آخر ديسمبر

وأوضح طنطاوي، أن الجدول المبدئي لامتحانات العملي للكليات العلمية وامتحانات النظري للكليات الأدبية، ستنطلق آخر شهر ديسمبر الجاري، بالنسبة للكليات العلمية، و9 يناير للكليات الأدبية، لافتا إلى أنه جرى تكبير الاختبارات أسبوع، لإتاحة الفرصة للطلاب، للاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول قبل انطلاقها باسبوع، وأن الامتحانات العملية والنظرية، ستستمر لمدة تتراوح بين أسبوع لـ10 أيام.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، أن امتحانات العملي والشفوي، ستنطلق آواخر الشهر الجاري ومطلع الشهر المقبل، وذلك قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول باسبوع، لافتا إلى أنه جرى التشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد، والتأكيد على تطبيق قرارات الأعلى للجامعات الحكومية، بشأن منع دخول الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول الامتحانات.