«التعليم» تكشف موقف امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد مخاوف «أوميكرون»

بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا تحت مسمى «أوميكرون»، يبحث الكثير من أولياء الأمور طلاب جميع المراحل التعليمية، عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022، وهل سيتم تأجيل أو تقديم الامتحانات، وهو ما نفاه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدًا أن الامتحانات في موعدها.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 .. في موعدها

وقال وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022، تعقد منتصف يناير المقبل، طبقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021، مؤكدًا أنه لم يصدر أي قرار بتأجيل أو تقديم الامتحانات، وأن المواعيد في موعدها.

وأضاف «شوقي»، في بيان له اليوم، أن الدراسة منتظمة بالمدارس، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، طبقًا للخطة الوقائية التي وضعها قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، فضلًا عن استمرار تطعيم المعلمين والعاملين بالمنشآت التعليمية بلقاح كورونا ومتابعتهم.

لا تعطيل للدراسة في المدارس بسبب متحور كورونا الجديد

وأكد أنه لا تعطيل للدراسة في المدارس بسبب متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، لافتًا إلى أن قرار وقف الدراسة من عدمه، تفصل فيه وزارة الصحة والسكان واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وشدد وزير التربية والتعليم، على المديريات التعليمية لتكثيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتطبيق كافة التعليمات الصحية بكل دقة، بسبب متحور «أوميكرون».

15 يناير امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 ونهاية العام، على النحو التالي:

ـ تعقد امتحانات نصف العام الدراسي 15 يناير.

- تعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7 مايو.

- تعقد امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو.

- تعقد الامتحانات الشفهية والعملية قبل النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.