الصحة: ممكن تحصل إصابات بـ«أوميكرون» في المستقبل.. بس متقلقوش

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه حتى الآن لم ترصد الدولة أي إصابات بمتحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون» ولكن من الوارد أن يكون هناك إصابات وهذا لا يعني أن الناس تقلق، والدولة تتخذ كل الإجراءات لتقليل احتماليات وصول المتحور واكتشافه مبكرًا والتعامل مع أي إصابات تثبت إجابتها.

لا تساهل في تطبيق قرار منع دخول غير الملقحين للمصالح الحكومية

وأوضح «عبدالغفار» أن قرار منع دخول المواطنين للمصالح الحكومية إلا بعد الحصول على التطعيم يهدف إلى زيادة نسبة التطعيم بين المواطنين، على اعتبار أن اللقاح وسيلة الصد الأساسية بالإضافة للإجراءات الاحترازية في التعامل مع شدة المرض وتقليل الوفيات، مشددًا على أنهم لم يرصدوا أي تساهل في تطبيق القرار.

وأضاف «عبدالغفار»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن وزارة الصحة وفرت الكثير من الأماكن ونقاط الحصول على التطعيم بالقرب من أماكن العمل حتى يستطيع المواطنون الحصول على اللقاحات سواء في المولات أو محطات المترو أو محطات القطار.

الاستثناء الوحيد من قرار منع دخول غير الملقحين إلى المصالح الحكومية

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الاستثناء الوحيد من هذا القرار أن يكون الإنسان لديه حساسية شديدة تجاه اللقاح، وغير ذلك، من المفترض أن يحصل على اللقاح، ولو كانت هناك حالة مرضية محددة يتم تقييمها كل حالة على حدة، ولكن الأصل هو أن اللقاح مصنوع حتى لأصحاب الأمراض المزمنة، وهذه الفئة كانت هي الأولى في الحصول على التطعيم، وهم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، مشيرًا إلى أنه هناك زيادة في الإقبال على اللقاحات خلال الأيام الماضية، وهناك سهولة أيضًا في الحصول عليه.