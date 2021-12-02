محافظ كفر الشيخ للمواطنين: «لازم تحصلوا على اللقاح لإنجاز مصالحكم»

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم التأكيد على كافة مواطني المحافظة بضرورة تلقي اللقاح حتى يسمح لهم بإنهاء أوراقهم الحكومية من مؤسسات الدولة المختلفة، لافتا إلى أنه بالنسبة للمواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح فقد تم توجيههم لتلقي اللقاح في منافذ الوزارة، «التطعيم أصبح متوفر، وإحنا في عصب الموجه».

نور الدين: تم السماح لبعض الفئات أمس بالدخول لإنجاز مصالحهم

وأضاف «نور الدين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، أنه ونظرا للضغط الشديد على بعض الجهات الحكومية فقد سمح لدخول بعض الحالات الاستثنائية فقط ممن لم يتلقوا التطعيم لإنجاز مصالحهم.

نور الدين: النهارده أصبح الوضع أحسن من إمبارح

وأوضح أن عدم السماح بدخول المواطنين غير الحاصلين على اللقاح للأماكن الحكومية أحدث ضغطًا على منافذ الدخول المتنوعة، «النهارده أصبح الوضع أحسن من إمبارح لأن الناس عرفت أنهم مش هيقدروا يتعاملوا في الخدمات الحكومية إلا بعد حصولهم على اللقاح».

وأكد أن نسبة المواطنين الراغبين في الحصول على التطعيم زاد إلى أكثر من الضعف منذ يوم أمس، «الناس لقت أنه لازم يحصلوا على التطعيم علشان يحصلوا على الخدمة اللي عايزينها، والأيام اللي جايه هيكون أحسن، لحد ما تتلاشى نسب الضغط على أماكن تلقي اللقاح».

وتابع: «التطعيم متوافر، ومركزين حاليا على المنافذ الحكومية علشان القوى الحكومية تقدر تطعم أكبر نسبة من المواطنين».