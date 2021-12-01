اللجنة العلمية لمكافحة كورونا عن متحور أوميكرون: «اللقاح طوق النجاة»

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، اليوم، إن الأبحاث العلمية أثبتت أن المسحات التقليدية أو السريعة قادرة على اكتشاف متحور أوميكرون، لافتا إلى أنه مع ظهور أي من المتحورات الحديثة، تهتم اللجنة بدراسة نسب الإصابات والوفيات به، فضلا عن اختلاف الأعراض المرضية جراء الإصابة بالمرض.

المتحور الجديد يرفع درجة الحرارة لفترة طويلة

وأضاف «حسني»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على فضائية «DMC»، أن دولة جنوب أفريقيا هي أكبر دولة ظهر فيها عدد الحالات المصابة بالمتحور الجديد، وذلك بسبب عدم القدرة على تطعيم سوى 16% من المواطنين، متابعا: «فيه منهم كتير لديهم أمراض نقص مناعة، والأعراض لم تختلف كثيرا عن المتحورات الأخرى، ولكن الواضح في المتحور الجديد درجة حرارة مستمرة، وإرهاق كامل بالجسم».

اللقاح لا يمنع الإصابة ولكنه يقلل الوفيات

وأكد أنه حتى الآن لم تحدث أي حالات وفاة جراء الإصابة بالمتحور الجديد، مستطردا: «نؤكد أنه حتى الآن، اللقاح والالتزام بالإجراءات الاحترازية، هما طوق النجاة لمصر، موجها المصريين بتلقي اللقاح لأنه يقلل الوفيات بنسبة 100%».

وأوضح أنه لم يتم اكتشاف دلتا بلس إلا بعد 3 أشهر من ظهوره عالميا، إلا أن دولة جنوب أفريقيا التزمت بالشفافية وسرعة الإعلان عن المتحور الجديد حتى تلتزم كافة الدول بالإجراءات الاحترازية، مستطردا: «ده خلى الدول تطلع قرارات بدري كمنع السفر، وهو أحد الإجراءات العنيفة ولكن كان مهم ناخده».

واستطرد: «تأكدنا أن محدش هيدخل مصر إلا بمسحة سلبية، وبنعمل مسحة في الأماكن اللي فيها نسب إصابات عالية، وده الجزء اللي خدته الدولة وعملته من أول يوم بنجاح، وزي ما المصريين كان مستوى وعيهنم عالي، فالموجة الرابعة بدأنا السيطرة عليها، ونأمل أن المصريين يكملوا في حذرهم ويلتزموا بالإجراءات الاحترازية».

وأشار إلى أنه حال زيادة نسب الإصابات في مصر، ولم تستوعبها قدرة المستشفيات فهناك خطة جرى وضعها وتنقسم لعدد من الأقسام، كالشارع والمدينة والمحافظة، متابعا: «كل ده بيتم لو زادت الأعداد عن أرقام معينة، وده مش هيحصل طول ما إحنا ملتزمين بتلقي اللقاحات وبالإجراءات الاحترازية».

وتابع: «لقاح كورونا للأطفال هدفه حمايتهم والتطعيمات آمنة وفعالة لهم، والجرعة الثالثة ضد كورونا ضرورية خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة».