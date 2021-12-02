الحكومة لـ أصحاب المعاشات: التسجيل لتلقي اللقاح لا يستغرق سوى دقائق

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن أصحاب المعاشات هم أكثر من يجب أن يتلقوا اللقاح، خاصة أن المؤسسات الصحية الدولية شددت على أن الفيروس يهاجم هذه الفئة العمرية بشراسة، ولذلك فإنهم كانوا أول فئة طعمتها الحكومة عندما كان هناك نصف مليون جرعة فقط في مصر، والآن هناك 42 مليون جرعة لقاح متوفرة، وأي شكوى أو «حجة» بأن اللقاحات غير متوفرة أمر ليس صحيحًا.

وذكر أن الفترة ما بين عملية التسجيل ووصول رسالة بتحديد موعد ومكان الحصول على اللقاح لا تتجاوز 24 ساعة، وفي بعض الأحيان تصل الرسالة في نفس اليوم، وبالتالي لا توجد مشكلة في وفرة اللقاح أو وقت الحصول عليه.

أماكن للحصول على اللقاح دون تسجيل

وأضاف «سعد» في تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس، أن الحكومة منحت المواطنين فرصة شهرين للحصول على اللقاح قبل منع دخول غير الملقحين إلى المصالح الحكومية بدءًا من 1 ديسمبر الجاري، مناشدًا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بسرعة التسجيل حيث أن الأمر لا يستغرق أكثر من دقائق معدودة.

ولفت إلى أن هناك فرصة للحصول على اللقاح دون تسجيل عن طريق الذهاب إلى أقرب مركز شباب أو الذهاب إلى أي سيارة متنقلة تابعة لوزارة الصحة، أو أي محطة مترو، وهذه النقاط لا تشترط التسجيل المسبق.

الحصول على اللقاح خلال 48 ساعة فقط

وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الأطقم الطبية تساعد كبار السن في التسجيل ومنحهم الجرعة الأولى من اللقاح والحصول على شهادة تثبت أنه تلقى اللقاح، وبالتالي فإن كل صاحب معاش يمكنه الحصول على اللقاح خلال 48 ساعة فقط.