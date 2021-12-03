السعودية تجري مباحثات مكثفة لتصنيع السيارات الكهربائية في المملكة

بدأت المملكة العربية السعودية ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يملك أصول تبلغ قيمتها 450 مليار دولار، محادثات لتشكيل مشروع مشترك لتصنيع السيارات الكهربائية في المملكة، بمساعدة مجموعة «فوكسكون» التكنولوجية التايوانية، في خطوة من شأنها أن تساعد في تسريع خطط المملكة المعتمدة علي النفط لتنويع اقتصادها، وفقا لأشخاص مطلعين علي الأمر لـ«بلومبرج».

«فيلوسيتي» السعودي يشارك «فوكسكون»

وقال المصادر، إن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية سيؤسس كياناً جديداً باسم «فيلوسيتي»، ليكون المساهم الأكبر في المشروع المشترك مع مجموعة «فوكسكون».

ووفقا للتقرير الذي نشرته وكالة «بلومبرج»، تسعى المملكة العربية السعودية للحصول على ترخيص صناعة السيارات الكهربائية بهياكل سيارات BMW بمساعدة مجموعة فوكسكون التايوانية.

وبحسب التقرير، ستمد مجموعة فوكسكون المملكة بالبرمجيات والتكنولوجيا اللازمة لصناعة السيارات الكهربائية الجديدة، وستكون مجموعة فوكسكون بذلك شريكة، كما ذكر التقرير.

اتفاق لتصنيع السيارات الكهربائية في المملكة

ومن المتوقع أن يتم هذا الاتفاق غير المعلن، قبل نهاية العام الجاري بحسب تقرير «بلومبرج»، رغم عدم اتخاذ قرارت نهائية ومازل من الممكن تغيير الخطط.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية بدأت بالفعل اتخاذ قرارات لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية بالقرب من مدينة جدة تابع لشركة «لوسيد»، لصناعة السيارات الكهربائية المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وتمتلك حصة الأغلبية في الشركة، وحتى الآن لم تعلق مجموعة فوكسكون التكنولوجية التايوانية أو شركة BMW أو المملكة العربية السعودية على التقرير الذي نشرته وكالة «بلومبرج».