بأغنية «أنا بكرهك».. ابنة شيرين توجه رسالة لشخص يبدأ أسمه بحرف H

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لـ «هنا»، ابنة المطربة شيرين عبدالوهاب، وهي توجه رسالة غامضة لشخص يبدأ اسمه بحرف الـ «H» في فيديو جديد لها وهي تستمع لأغنية أجنبية تحمل عنوان «I hate you .. أنا بكرهك»، وذلك فى أول ظهور لها بعد أخبار انفصال والدتها عن زوجها حسام حبيب، حيث وجهت ابنة المطربة في الفيديو رسالة غامضة قائلة: «إلى الشخص الذي يبدأ اسمه بحرف الـ H»

شيرين عبدالوهاب: السيسي جند من جنود الله

كانت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، مؤسسة مجلة «الجرس» اللبنانية، قد نشرت تسجيلا صوتيا منسوبا للفنانة شيرين عبدالوهاب، عبر مؤسستها الإعلامية، تكشف فيه الفنانة المصرية عن أنها أصبحت حرة حاليا، وذلك تأكيدا لخبر انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب.

جاء تأكيد خبر الانفصال حينما سألت نضال الأحمدية الفنانة شيرين عبدالوهاب عن وائل كافوري، فردت شيرين: «بحبه، بس حسام ممكن يقوسني (أي يقتلني)»، فقالت «نضال» لها، لكنك الآن أصبحت حرة؟، فردت شيرين «أنا حرة، بس بردو تأمين».

وأضافت شيرين: «إحنا في حمى الجيش المصري واللبناني، وفى حمى سيادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي»، فردت نضال الأحمدية: «إحنا نقدر هذا الرجل الحكيم عبد الفتاح السيسي».

وأضافت شيرين: «وحياة بناتي يا نضال عبدالفتاح السيسي جند من جنود الله وأنا قلتها من أول يوم جه»

شيرين عبدالوهاب: أصبحت حرة

وقالت شيرين: «أنا مش محتلة وببني شيرين جديدة ولا أقبل أن أكون مرة أخرى مثلما كنت»، وقالت لها نضال الأحمدية: «حمد لله على العودة وانتظرك بلبنان».

كما كشفت المطربة خلال اللقاء عن ذهابها لأكثر من دكتور نفسي بسبب مشاكلها، وأشارت إلى أنها تتحدث لنضال الأحمدية بشكل أكبر من أي طبيب نفسي تذهب له.