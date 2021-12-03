مصر للطيران تصدر تنبيها هاما للمسافرين إلى فرنسا

أصدرت شركة مصر للطيران بيانا عاجلا للمسافرين إلى فرنسا، جاء فيه «أنه بناء علي تعليمات دولة فرنسا في ضوء الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد تقرر اعتبارا من الدقيقة الأولى لفجر يوم السبت الموافق 4 ديسمبر 2021، على جميع الركاب المسافرين على رحلات مصر للطيران من القاهرة إلى باريس، سواء من الحاصلين على جرعات التطعيمات ضد فيروس كورونا أو غيرهم، ضرورة تقديم تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل موعد الرحلة بـ 48 ساعة، أو توفير شهادة تحليل (Antigen test) وذلك لمن يزيد أعمارهم عن 12 عاما».

وأعلنت شركة مصر للطيران أنه يمكن للعملاء الحصول على مزيد من المعلومات بالاتصال بمركز خدمة عملاء مصر للطيران على (1717) من أي موبايل داخل مصر، أو زيارة مكاتب مصر للطيران، أو أقرب وكيل سياحي.

تعليق الرحلات لمدينة تورنتو بكندا

وكانت شركة مصر للطيران قد أعلنت في بيان عاجل لها صدر أول أمس، عن تعليق رحلاتها الجوية المتجهة من وإلى مدينة تورنتو بكندا، وذلك اعتبارًا من فجر أمس الخميس، 2 ديسمبر، ولحين إشعار آخر، مؤكدة أن القرار يأتي في ضوء التعليمات الصادرة بشأن توقف حركة الطيران بين القاهرة وتورنتو، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا، والمعروف بـ«أوميكرون».

وناشدت الشركة الوطنية مصر للطيران، عملاءها المسافرين من وإلى مدينة تورنتو بكندا، ضرورة مراجعة مواعيد الحجز وتعديل رحلاتهم.