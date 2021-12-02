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«مصر للطيران» تسير 82 رحلة داخلية ودولية على متنها 9200 راكب

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الوطن
02:28 م | الخميس 02 ديسمبر 2021
مصر للطيران

مصر للطيران

قررت شركة مصر للطيران، اليوم الخميس، تسيير 82 رحلة جوية بمعدل 59 رحلة دولية إلى دول عربية وأوربية وإفريقية.

تسيير 82 رحلة جوية

وشملت الرحلات دول «عمان، الكويت، بيروت، لاجوس، ندجامينا، أكرا، تونس، أبوجا، دوالا، أبوظبي، الدوحه، باريس، لندن، مدريد، الخرطوم، لارناكا، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، أسمرة، إسطنبول، بروكسل، امستردام، روما، البحرين، ميونيخ، نيويورك، أثينا، موسكو، فرانكفورت، دبي»، كما شملت 18 رحلة داخلية إلى «شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبوسمبل ومرسى علم»، و5 رحلات شحن جوي وتقل الرحلات 9200 راكب.

تسيير 92 رحلة جوية يوم الجمعة

كما قررت الشركة تسيير 92 رحلة جوية، غدا الجمعة 3 ديسمبر، بمعدل 68 رحلة دولية إلى كل من «دبي، بغداد، الكويت، لاجوس، تونس، أبوجا، دوالا، أبوظبي، الدوحه، لارناكا، لندن، دوسلدورف، باريس، مدريد، ميلانو، إسطنبول، كوينهاجن، روما، امستردام، ميونيخ، نيويورك، أثينا، موسكو، جوبا، بروكسل، برلين، فيينا، فرانكفورت، بودابيست، البحرين، الخرطوم، الشارقة، بيروت، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، واشنطن»، إلى جانب 20 رحلة داخلية إلى «شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبوسمبل»، و4 رحلات شحن جوي، وتنقل الرحلات 10800راكب.

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