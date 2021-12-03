سارة سلامة: بابا نصحني بعدم دخول الفن.. وكل الأدوار اللي بتتعرض عليا إغراء

قالت الفنانة سارة سلامة، إن والدها الفنان أحمد سلامة، نصحها بعدم العمل في المجال الفني، مؤكدة أنها تختلف كثيرًا مع والدها «أنا وبابا فيه خلافات كتير بينا، في كام حاجة، وهو في الأول قالي بلاش تخشي المجال أصلا».

وأكدت سارة سلامة خلال لقائها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، رفضها التام لحصرها في أدوار الإغراء، مشددة على أنها حريصة على أن تقدم كل الأدوار الفنية وليست أدوار الإغراء فقط.

رفضت تقديم أدوار إغراء

وتابعت: «أنا اتحطيت في ده وعشان كده أنا مش كتير بشتغل ومش لازم أني أعمل حاجة على طول وخلاص أو اشتغل وابقى منتشرة وأنا بحب التمثيل، وبحبه عشان أقدمه بأشكال مختلفة مش نفس الدور هو هو أعمله»، لافتة أنها تلقت عددا من العروض لتقديم أدوار إغراء ولكنها رفضت تقديم هذه الأدوار.

وقالت سارة سلامة: «عندي كام سكريبت في البيت كله نفس الأدوار وأنا أكيد مش هعمل كده»، مشيرة أن هذه الأدوار «كلها أدوار شر وإغراء والفتاة اللعوب، وأنا مش حابة ده وحابة أني اختلف»، مضيفة «مش عايزة أفضل في ده، وماشي أوك ممكن أعمله مرتين تلاتة، لكن متحطش في ده ومفضلش طول الوقت محطوطة أن الناس تجيبني أو الورق يجي لي أني بعمل دور إغراء أو كله على شكل الجمالي الخارجي».