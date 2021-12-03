وزيرا النقل والبيئة يناقشان خطة إعادة تدوير مخلفات أرض الطوب الرملي

اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة لبحث العرض المقدم من إحدى الشركات الخاصة لاستخدام التقنيات الحديثة في إعادة تدوير ومعالجة المخلفات الموجودة بأرض مدفن الطوب الرملي بمدينة نصر والمملوكة للهيئة القومية للأنفاق والبالغ مساحتها 69.5 فدان لإقامة ورشة العمرة الجسيمة للخط الخامس لمترو الأنفاق.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في استخدام الأساليب العلمية والفنية المتطورة لتدوير المخلفات البيئية ومخلفات الهدم والبناء المتراكمة منذ سنوات طويلة، وفي إطار سعي الدولة لاستخدام التقنيات الحديثة في إعادة تدوير المخلفات في بعض الأماكن المترامية الأطراف والمملوكة للهيئات والجهات الحكومية التابعة لها.

إنشاء ورشة العمرة الجسيمة للخط الخامس لمترو الأنفاق

في بداية اللقاء، أكد الوزير أن هذا الاجتماع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، واستراتيجية الدولة المصرية لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتي تضمنت ضرورة مواجهة أخطار التغير المناخي من خلال الإدارة الرشيدة للنظم البيئية والحد من التلوث، فضلا عن تشجيع الاستثمارات البيئية ونظم الاقتصاد الأخضر والمستدام، لافتا إلى أن الشركة المتقدمة لتنفيذ المشروع سوف تتحمل جميع التكاليف الاستثمارية وأن هذا المشروع هو نواة لمشروعات تأهيل عدد من الأراضي التابعة للوزارة بهدف زيادة حجم الأصول الثابتة، والاستفادة من تلك الأراضي في مشروعات الدولة المختلفة، وكذلك الحث على إنشاء عدد من المشروعات التي تهدف إلى إعادة تدوير المخلفات بمختلف أنحاء الجمهورية.

تأهيل أراضى الوزارة لزيادة حجم الأصول الثابتة

وأشار إلى أن هذا المشروع سيكون نواة لمشروعات تأهيل عدد من الأراضى التابعة للوزارة بهدف زيادة حجم الأصول الثابتة، والاستفادة من تلك الأراضي في مشروعات الدولة المختلفة، وكذلك السعي إلى إنشاء عدد من المشروعات التي تهدف إلى إعادة تدوير المخلفات بمختلف أنحاء الجمهورية مضيفا أنه من المتوقع أن يتم إعادة تدوير المخلفات لتستخدم في عمليات البناء والتشييد كالخرسانة بهدف استخدامها كقاعدة لرصف الطرق وإنتاج بردورات للأرصفة وأرضيات إنترلوك ووحدات بناء تشمل الطوب والحوائط الساندة.

تقرير مفصل بالمشروع لوزيري النقل والبيئة

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع للوزارة هو المسئول عن وضع وإعداد المواصفات الفنية والاشتراطات البيئية لإدارة المخلفات في مصر والتي تتضمن وجود الرؤية الواضحة والخطط الزمنية المحددة والالتزام بقانون إدارة المخلفات بكافة البنود الفنية والقانونية مع وجود آليات واضحة لمتابعة التنفيذ.

وإضافت أنه سيتم إعداد كراسة الشروط والمواصفات لتطوير منطقة مقلب الطوب الرملي في القريب العاجل بما يساهم في سرعة تطوير المنطقة وبما يتوافق مع خطط تطوير وزارة النقل.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة التزام الشركة المتقدمة للتطوير بتقديم كافة البيانات الفنية مفصلة والاشتراطات البيئية حتى يتم البت في العرض الفني.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم المتخصصين في الوزارتين لبحث العرض المقدم من الشركة لتنفيذ المشروع وتقديم تقرير مفصل يشمل كل مايتعلق بالمشروع لوزيري النقل والبيئة.