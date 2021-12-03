الصحة توضح خطوات تسجيل لقاح كورونا لأهل السويس

يبحث الكثير من أهالي محافظة السويس عن آلية الحصول على لقاح كورونا في ظل انتشار الفيروس، رغبًة منهم في الوقاية من الإصابة، وأوضحت وزارة الصحة خطوات التسجيل لتلقي لقاح كورونا لأهل السويس، وذلك في إطار الدور التوعوي لحث المواطنين على تلقي اللقاح.

خطوات تسجيل لقاح كورونا لأهل السويس

أعلنت وزارة الصحة والسكان خطوات تسجيل لقاح كورونا لأهالي السويس، تسهيلا على المواطنين الراغبين فى الحصول على لقاح كورونا بالتسجيل على موقع الوزارة، مشيرة إلى أن موقع الوزارة يعد الجهة الوحيدة للتسجيل لتلقي اللقاح، مُعلنة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصفحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى التي تروج لتوفير اللقاحات للمواطنين.

خطوات تسجيل لقاح كورونا لأهل السويس

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان.

- الضغط على أيقونة «تسجيل طلب اللقاح».

- كتابة البيانات الأساسية المطلوبة للحصول على طلب اللقاح.

- تتمثل البيانات المطلوبة في (الاسم الرباعي كما هو مدون ببطاقة الرقم القومي، كتابة الرقم القومي أو رقم الجواز، كتابة تاريخ الميلاد).

- إذا كنت من أصحاب الأمراض المزمنة قم بتجهيز صورة من الشهادات والتقارير الصحية التي تثبت وجود مرض مزمن.

- كتابة الوظيفة.

- كتابة المحافظة، «السويس».

- كتابة رقم المحمول.

- ستصلك رسالة موضح بها رقم طلب اللقاح مكون من 20 رقما يجب الاحتفاظ به للاستعلام عن موعد لقاح كورونا.

اللقاحات والتدابير الوقائية خير وسيلة لمنع الإصابة بكورونا

وأكدت وزارة الصحة، أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة وأن الأعراض الجانبية التي تظهر عقب الحصول على اللقاح طبيعية، مؤكدة أن اللقاحات تقلل من الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا، بالإضافة إلى الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تساعد على تقليل الإصابة بفيروس كورونا.