جهود الصحة بشأن مواجهة متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون»

منذ انتشار متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون» هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان، من أجل التصدي ومنع دخول أي أشخاص قادمين من الدول التي يتفشى بها المتحور الجديد، بالإضافة إلى تشديد كافة الإجراءات على كافة المنافذ البحرية والبرية والجوية والتي يمكن أن تمنع دخول المتحور الجديد لمصر.

الصحة تستعرض آلية العمل لمتابعة متحور كورونا الجديد

ونشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على «الفيس بوك» منشورًا توضح فيه آلية العمل للرصد أي أعراض جديدة أو ظهور أي متغيرات في عملية الرصد الجيني للعينات المصابة بفيروس كورونا وذلك في إطار عمل وتكثيف جهود وزارة الصحة لمتابعة المتحور الجديد.

6 إجراءات تبرز جهود الدولة في التصدي للمتحور الجديد

وحددت الصحة في المنشور عبر صفحتها عن 6 إجراءات في الوقت الراهن تم العمل عليها بخطى ثابتة والترصد لأي متغيرات جديدة وتتمثل هذه الإجراءات في:

- تقوم وزارة الصحة والسكان من خلال اللجان العلمية ومجالس الأبحاث القومية بدراسة ومتابعة متحور فيروس كورونا «أوميكرون».

- تم تشديد الإجراءات الاحترازية في منافذ الوصول للبلاد البرية والبحرية والجوية في الحجر الصحي لتقليل احتمالات الدخول لأي حالات مصابة بالمتحور الجديد أوميكرون.

- تم زيادة أعداد فحوصات المسح الجيني للعينات الإيجابية لسرعة الكشف عن أي متحورات.

- لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بالمتحور الجديد أوميكرون في مصر حتى الآن.

- تتوفر معظم أنواع اللقاحات في مصر خلال مراكز التطعيم المنتشرة في جميع محافظات مصر.

- تؤكد الصحة على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية مثل «ارتداء الكمامة- غسيل اليدين- التباعد الجسدي والبدني».

الصحة تؤكد اللقاحات السلاح الوحيد للسيطرة على الوباء

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة، أن جميع اللقاحات آمنة ولا تدع للقلق بشأن الأعراض الجانبية التي تكون مصاحبة عند الحصول على اللقاح، مشيرة أن اللقاحات السلاح الوحيد للتصدي للسيطرة على الوباء وعدم ظهور متحورات جديدة.