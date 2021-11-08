النيابة الإدارية تحيل وكيل صحة إسكندرية وآخرين للمحكمة التأديبية

أحالت النيابة الإدارية بالإسكندرية، اليوم الاثنين، كلاً من وكيل وزراة الصحة بالإسكندرية الحالي، وآخرين من العاملين بمديرية الشئون الصحية في الإسكندرية، إلى المحكمة التأديبية العليا، للنظر في التهم الموجهة إليهم في القضية رقم 1599 لسنة 2021، بشأن إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.

وكيل صحة الإسكندرية أمام النيابة الإدارية

وحددت النيابة الإدارية جلسة الاربعاء المقبل، لنظر القضية المتهم فيها وكيل وزارة الصحة وآخرين من المديرية، وذلك لسماع أقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، والتي منها إساءة استعمال السلطة التي يمتلكها حالياً، والمنصب كوكيل لوزارة الصحة في المحافظة.

تفاصيل اتهام وكيل الصحة بالإسكندرية

تعود الواقعة إلى تقدم مدير الإدارة القانونية بمديرية الصحة في الإسكندرية بشكوى ضد وكيل الوزارة الصحة الحالي، المشار إليه، تفيد قيامه بالتنكل به، وخفض وظيفته إلى باحث قانوني، بحيث صار مرؤوساً بعد أن كان يرأس.

ووفقاً لأقوال مدير الإدارة القانونية، صاحب الشكوى، فإنه بناءً على قرار وكيل الصحة، فقد انصاع لتعليماته كل من وكلاء المديرية والتفتيش المالي والإداري ومسئولي سجل الحضور والانصراف، مما أضر بحقوق الشاكي المادية والأدبية في عمله داخل مديرية الشؤون الصحية، فقرر تقديم شكوى ضده في النيابة الإدارية، في محاولة للحصول على حقه الأدبي والمعنوي والمادي.

وأكد أنه تم إساءة استعمال السلطة، حيث بدأت النيابة الإدارية التحقيق فى الشكوى بمعرفة عضو النيابة الإدارية، وفور اكتمال التحقيقات، قررت إحالته إلى المحكمة التأديبية، وتحددت جلسة بعد غد الأربعاء لنظر القضية.