«النيابة الإدارية» تصدر فيديو توضيحي لـ«إدارة القضايا الإليكتروني»

أعدت إدارة التحول الرقمي بالهيئة العامة للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن، مدير الإدارة، مقطعًا مصورًا تعريفيا لدورة العمل المميكنة بالنيابة الإدارية، وكيفية عمل برنامج «إدارة القضايا الإلكتروني»، والذي تم تفعيله بالمحافظات التي تم ميكنتها على مستوى الجمهورية، وما يتيحه البرنامج من سرعة وفاعلية في إجراءات قيد القضايا وتحقيق المتابعة والإشراف الكامل على جميع أعمال الإدارات والمكاتب الفنية والأفرع والنيابات المميكنة على مستوى الجمهورية بشكل لحظي.

وقالت النيابة الإدارية في بيان لها منذ قليل، إن هذا البرنامج جاء في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها النيابة الإدارية للميكنة الشاملة لدورة العمل وإدارة القضايا والتحقيقات، وكذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدعم سبل التيسير على المواطنين في تقديم الشكاوى والتواصل مع النيابة الإدارية تحقيقاً للعدالة الناجزة كهدف أساسي لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي ورؤية «مصر 2030».

ووفقا لبيان صحفي، أضافت النيابة الإدارية أن البرنامج أيضاً يتيح الربط بين كافة الإدارات المركزية والمكاتب الفنية والأفرع والنيابات لخلق نظام متكامل لمنظومة العمل داخل النيابة الإدارية.

إعلان البوابة الإليكترونية للنيابة الإدارية قريباً

وأوضحت أنه من المقرر إعلان هيئة النيابة الإدارية قريبًا عن تدشين البوابة الإلكترونية المتكاملة لتقديم الخدمات الرقمية للمواطنين وتيسير سبل التواصل وتقديم الشكاوى.

طرق تقديم شكاوي للنيابة الإدارية

وأكدت النيابة الإدارية استمرارها في تلقي شكاوى المواطنين عبر عدد من الوسائل الإلكترونية حاليًا والتي تشمل الخط الساخن 1611، أو البريد الإلكتروني (shakwa@ap.gov.eg)، وكذلك رقم تطبيق الواتس اب 01050601888 كما يمكن تحميل تطبيق النيابة الإدارية للربط مع أي وسيلة من تلك الوسائل المخصصة لتلقي الشكاوى ومعرفة النيابة المختصة ومقرها الجغرافي في كافة محافظات الجمهورية، وذلك عبر متجر (Google play) لمستخدمي هواتف تعمل بنظام (Android) .

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