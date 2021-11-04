النيابة الإدارية بأشمون تحقق في شكوى اعتداء مدرس على طالب بآلة حادة

تحقق النيابة الإدارية بأشمون بمحافظة المنوفية، في شكوى ولي أمر طالب بإحدى المدارس الإعدادية، حيال تعدي أحد المدرسين على نجله الطالب بالمدرسة، باستخدام أداة حادة، وإحداث جرح قطعي بوجهه، وذلك خلال اليوم الدراسي وبمقر المدرسة يوم الإثنين الموافق 1 نوفمبر 2021.

إحالة البلاغ للتحقيقات

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن المستشار سعد الدسوقي، مدير نيابة أشمون الإدارية، قام بقيد البلاغ بالقضية رقم 665 لسنة 2021، وإحالتها لوكيل النيابة أحمد حمدي، لمباشرة التحقيقات.

وأضاف المتحدث باسم النيابة الإدارية، أنه بالعرض على المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بسرعة إنهاء التحقيقات في القضية والعرض عليه فور انتهاء التحقيقات.