عميد معهد السينما: طورنا بشكل كبير في احتياجات الأقسام

قال الدكتور محسن التوني، عميد المعهد العالي للسينما، إن مبنى المعهد أنشئ منذ 63 عاما لاستيعاب 200 طالب، بينما أصبح يستوعب 850 طالبا الآن، ورغم ذلك لا يعد كافيا للطلاب بسبب تنوع الأقسام العملية والنظرية مثل السيناريو والإخراج والمونتاج والإنتاج والصوت والتصوير والرسوم المتحركة والديكور.

تطور كبير في احتياجات القسم

وأضاف التوني خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن احتياجات القسم الواحد كانت تقدر بـ8 فقط، وزاد هذا العدد إلى ما يتراوح بين 20 و25 طالبا.

أقسام نظرية وعملية

وتابع عميد المعهد العالي للسينما: «لدينا 5 أقسام عملية و3 أقسام نظرية تعتمد على العملي وهي السيناريو والإخراج والإنتاج، وحرصنا على أن تكون الفصول الدراسية مجهزة على أعلى مستوى، وبالنسبة للأقسام العملية مثل المونتاج، وصممنا 5 وحدات للمونتاج ووحدتين لتصحيح الألوان، بالإضافة إلى معملين للحاسب الآلي لزيادة الممارسة العملية بشكل أكبر».

وأشار، إلى أن المعهد يقدم لطلابه 3 بلاتوهات سينمائية وفيديو والكروما، كما أن الإضافة متطورة وهناك تنوع في الكاميرات لضمان التدرج في التصوير: «إحنا بنخرج فنان».

وأكد، على أن المعهد معني بتدريس السينما وتطوير صناعتها، وفقا لما وجهت به الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، لأن صناعة السينما أحد أهم القوى الناعمة للدولة المصرية، مشددًا على أنها كانت من أهم مصادر الدخل القومي بعد القطن، وذلك عقب ظهورها مباشرة.