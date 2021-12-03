ظافر العابدين يكشف سبب اتجاهه للإخراج في «غدوة»: بدأت مساعد مخرج

بدأت منذ قليل، الجلسة النقاشية للفيلم التونسي «غدوة» المشارك في المسابقة الدولية بالدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي، بحضور الفنان ظافر العابدين والمنتجة درة بوشوشة بالإضافة إلى باقي صناع الفيلم، في دار الأوبرا المصرية، حيث يعتبر الفيلم التجربة الإخراجية الأولى للفنان التونسي.

ظافر العابدين: «غدوة» فيلم إنساني وليس سياسي

وقال المخرج والفنان ظافر العابدين، ضمن الجلسة النقاشية المقامة حول الفيلم على هامش فعاليات مهرجان القاهرة، إنه بدأ مشواره الفني كمساعد مخرج ولذلك التجربة الإخراجية ليست جديدة بالنسبة له، مؤكدا أنه كان يتمني طوال مشواره الفني أنه يتجه لمجال الإخراج، ويصبح مخرجا وبالفعل تحقق الحلم من خلال فيلم «غدوة».

وكشف «العابدين» عن موقفه السياسي وخاصة بعدما ظن البعض أن فيلم «غدوة» هو فيلم سياسي، قائلا إنه ليس له أي موقف سياسي معلن، موضحا أن الفيلم هو عمل إنساني وليس سياسي ولكن كل مافي الأمر هو عرض الأوضاع التي كانت تحيط بالمجتمع التونسي في هذا التوقيت.

التونسي «غدوة» ينافس على «الهرم الذهبي» بـ «القاهرة السينمائي»

ويعتبر فيلم «غدوة» من ضمن 13 فيلما يتنافسون على جوائز الهرم الذهبي للمسابقة الدولية للمهرجان، وشهد عرضه الأول أمس حضور جماهيري وفني كبير في دار الأوبرا المصرية، من بينهم علا رشدي، درة، دارين حداد، آسر ياسين، زينب غريب وحسن أبوالروس.

وتدور أحداث الفيلم حول «حبيب» الذي تتدهور حالته الصحية، ويؤثر ماضيه السياسي أثناء فترة حكم بن علي على حاضره، ذلك الأمر الذي يجمعه بنجله «أحمد» الذي أنجبه من زوجته السابقة، ما يؤدي إلى تبادل الأدوار بين الأب وابنه، فيجد أحمد نفسه مضطرًا للاعتناء بوالده والتأكد من سلامته، لكن الأوضاع تجعلهما في موقف لم يستعدا لمواجهته.