بعد إطلاق اسمه على مقر التنسيقية.. من هو النائب أحمد زيدان؟

أطلق مكتب تنسيقية شباب الأحزاب اسم النائب الراحل أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا مصر، وعضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والذي توفى منذ فترة بعد صراع مع المرض، ويعرض «الوطن» في هذه السطور معلومات عن النائب أحمد زيدان بعد إطلاق اسمه على مقر التنسيقية.

النائب أحمد زيدان

تخرج النائب الراحل أحمد زيدان في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكانت له مشاركات عديدة في الاتحادات الطلابية أثناء دراسته الجامعية، كما كانت له مشاركات حزبية، وكانت البداية بانضمامه لحزب حماة وطن، وشغل النائب أحمد زيدان قبل وفاته منصب وكيل لجنة اتصالات مجلس النواب، وتوفي إثر إصابته بمرض نادر دخل بسببه في غيبوبة.

وقبل وفاة النائب أحمد زيدان كتب على صفحته الرسمية على «فيس بوك»، «أيام شداد ولكن الله أحن وأرحم اللهم لا تحملنا ما لنا طاقة به»، و«اللهم أخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين».

حزن على وفاة النائب أحمد زيدان

وحزن جميع النواب والسياسيين على وفاة النائب أحمد زيدان، والذي كان محبوبا في دائرته، كما حزن على وفاته أهالي دائرته بشبرا مصر، وحضر العديد من النواب والسياسيين عزائه الذي أقيم أمام منزله بشبرا مصر، وكان هناك تواجدا كبير من أهالي شبرا الذين حضروا وسط حالة من الحزن على وفاته.

عزاء النائب أحمد زيدان

وتواجد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في عزاء النائب أحمد زيدان، وكان في مقدمة المشاركين في تشييع الجنازة، وقال لـ«الوطن»، إنه لم يكن زميلا فحسب أو عضوا من أعضاء لجنة الاتصالات، و أنما كان أخا طالما ذهبت إليه للنقاش والحديث حول مشروعات القوانين قبل مناقشتها في اللجنة البرلمانية.